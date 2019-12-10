Российская экономика ежегодно теряет 3 трлн рублей из-за теневой занятости

Число россиян, которые не платят налоги с зарплат, составляет около 13 миллионов человек, или 18% трудоспособного населения. Это выяснили экономисты рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги".

Четверть зарплат россиян невидимы государству, пишет РБК.

Бюджетная система ежегодно недополучает около 3 трлн рублей доходов, или почти 3% ВВП, из-за теневой занятости. Из них - 0,9 трлн рублей средств от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн рублей страховых взносов во внебюджетные фонды.

Ранее сообщалось, что в России в 2018 году объем "серых" зарплат достиг 13 трлн рублей. Данная сумма сопоставима с расходной частью федерального бюджета, которая на тот период составляла 16,8 трлн рублей.

Однако, как отмечает Росстат, это наименьший показатель за последние пять лет. Улучшение ситуации с зарплатами в конвертах эксперты объяснили снижением потребительской активности россиян и, как следствие, падением спроса на услуги фрилансеров.

По данным Росфинмониторинга, теневой сектор российской экономики в прошлом году увеличился в денежном выражении до 20,7 трлн руб. (плюс 1,8 трлн к уровню 2017 г.), а в процентном – сократился до 20% ВВП. Финразведка не раскрывает методику оценки, известно, что учитывался серый импорт, уход от налоговых и таможенных платежей, "зарплаты в конверте". К теневому сектору принято относить и самозанятых, которых государство пытается мотивировать к обелению новыми налогами.