Названы темы, на которые россияне больше всего любят пообщаться с таксистами

Самые разговорчивые пассажиры такси, которые не против пообщаться с водителем, живут в Краснодаре и Новосибирске, а вот жители Санкт-Петербурга и Москвы любят тишину. Это данные опроса, который провели сервис "Ситимобил" и исследовательская компания ResearchMe.

Выяснилось, что в Петербурге более четверти респондентов обычно не общаются с водителем такси. 23% опрошенных предпочитают поездки в тишине в Москве.

Первое место среди самых разговорчивых пассажиров такси разделили пассажиры Краснодара и Новосибирска - 42% респондентов в каждом из городов признались, что всегда разговаривают с водителем во время поездки. Замыкают тройку лидеров жители Казани (37%).

Что касается самых популярных тем для разговоров с водителем во время поездки, то чаще всего пассажиры обсуждают ситуацию на дорогах (55%), интересные истории от водителей (51%), последние новости (50%), погоду (36%) и работу (19%).

В то же время табуированными темами оказались личные проблемы (76%), семья (53%), религия (43%) и политика (24%). Резко негативно к разговорам на темы политики и религии относятся жители Москвы и Санкт-Петербурга - 48% москвичей и 51% пассажиров северной столицы не считают религию уместной темой для светской беседы. Разговоры о политике также смущают пассажиров: 30% жителей Москвы и 32% опрошенных из Санкт-Петербурга никогда не обсуждают с водителями политические аспекты.

Несмотря на то, что большинство респондентов (69%) заявили, что разговорчивость водителя никак не влияет на общую оценку, 18% участников опроса все же признались, что ставят более высокую оценку поездкам, которые сопровождалась интересным разговором. Приятную беседу особенно ценят жители Уфы и Омска - 20% опрошенных жителей этих городов сообщили, что ставят более высокий балл, если с водителем было интересно.

Кроме того, "Ситимобил" узнал, как пассажиры выходят из ситуации, когда не хотят поддерживать разговор во время поездки. Большинство опрошенных (52%) начинают отвечать односложно, надеясь, что водитель прекратит разговор самостоятельно, в то время как 40% респондентов продолжают поддерживать диалог, чтобы избежать неловкой ситуации. Только 13% пассажиров напрямую сообщают водителю о нежелании общаться. Стоит заметить, что жители Москвы оказались самыми прямолинейными. Так, 20% опрошенных готовы недвусмысленно заявить о нежелании продолжать беседу. Самыми тактичными оказались жители Новосибирска - 47% не прерывают разговор, даже если они не в настроении.

Опрос проводился среди 3897 респондентов по всей России.