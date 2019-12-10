Летевший в Антарктиду военно-транспортный "Геркулес" разбился – ВВС Чили

Самолет С-130 "Геркулес" ВВС Чили был найден разбившимся спустя семь часов после того, как он перестал выходить на связь и пропал с радаров мониторов. Руководство ВВС подтвердило, что самолет потерпел крушение.

"ВВС совместно со всеми национальными и иностранными воздушными и морскими спасательными подразделениями продолжает поиски в районе, где была потеряна связь с воздушным судном – с целью спасения потенциальных выживших", - говорится в релизе военно-воздушных сил страны.

Вместе с тем, в ВВС сообщили, что сейчас связываются с семьями людей, находившихся на борту, "чтобы проинформировать их о случившемся".

Район, в котором разбился самолет

Самолет С-130 "Геркулес" вылетел с авиационной базы Чабунко (Пунта-Аренас) в 16:55 и в 18:30 (все время местное) перестал выходить на связь. Борт направлялся на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монтальвы.

Военно-транспортный самолет перевозил персонал для осмотра плавучего трубопровода, поставляющего топливо на базу, а также для проведения антикоррозионной обработки объектов базы.

На борту находились 38 человек, 17 из которых – члены экипажа.