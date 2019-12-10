Проигнорировал требования прокурора: в Прикамье оштрафован министр транспорта

Министр попал под "административку". Судья принял решение оштрафовать чиновника на 2 тыс. руб.

Министр незаконно отказался исполнять требования прокурора. Тот потребовал устранить нарушения закона при организации регулярных перевозок пассажиров. В частности, речь шла о восстановлении конституционных прав предпринимателя на работу в сфере транспортных услуг на принципах добросовестной конкуренции.

За неисполнение законных требований прокурора оштрафован министр транспорта Прикамья Николай Уханов , сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства.





