На пути из Чили в Антарктиду пропал военно-транспортный "Геркулес"

Самолет ВВС Чили пропал с радаров во время полета в антарктическую базу. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе военного подразделения.

Самолет С-130 "Геркулес" вылетел с авиационной базы Чабунко (Пунта-Аренас) в 16:55 и в 18:30 (все время местное) перестал выходить на связь. Борт направлялся на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монтальвы.

Военно-транспортный самолет перевозил персонал для осмотра плавучего трубопровода, поставляющего топливо на базу, а также для проведения антикоррозионной обработки объектов базы.

На борту находились 38 человек, 17 из которых – члены экипажа.

Сейчас в районе организована поисково-спасательная операция.