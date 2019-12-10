Новая Lada Granta появится в 2021 году

Выпуск Lada Granta нового поколения запланирован на 2021 год.

Главным новшеством машины станет переход на платформу B0. Новая Granta будет больше предшественницы. Сейчас ведется работа над внешностью автомобиля, параллельно закупается необходимое оборудование.

В настоящее время Lada Granta предлагается с четырьмя типами кузова, сообщает "Лада.Онлайн".

Как сообщалось ранее, компания "АвтоВАЗ" модернизировала цех сборки Lada Granta и Datsun с целью оптимизировать логистику под реальный объем производства.

Также планируется освободить действующие конвейеры от технологического оборудования и провести подготовку линии сборки под выпуск новых моделей, которые уже разрабатываются на предприятии.

Цех запущен в работу в 2004 году с началом производства Lada Kalina. От прочих его отличала современная технология с разделением на участки подсборки узлов, сообщает "Лада.онлайн".