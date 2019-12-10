Парковаться на новогодние праздники в Москве можно будет бесплатно

В новогодние праздники на улицах Москвы можно будет бесплатно припарковать автомобиль.

С 1 по 8 января парковка будет бесплатной даже на тех улицах, где обычно нужно заплатить 380 руб. в час. Однако плоскостные парковки со шлагбаумом останутся платными и продолжат работать, как и прежде.

Кроме того, Московские центральные диаметры будут работать бесплатно до 8 декабря. С 9 декабря проезд станет платным, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, в России могут урезать габариты парковочных мест. "Сокращения" довольно серьезные: полметра в ширину и 0,3 метра в длину. По мнению экспертов, это поможет выделить места под парковку там, где сейчас не позволяет ширина проезжей части. Возможно, новый стандарт будет утвержден уже в ноябре этого года.

Нововведение позволит увеличить количество платных парковок в городах и заработать дополнительные деньги в местные бюджеты. Однако непонятно, будет ли за счет стандарта решаться проблема с нехваткой бесплатных машино-мест у социальных объектов.