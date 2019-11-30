16 Сентября 2020
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Политика В России Украина
горелка, газ (2016) | Фото:Накануне.RU

В Госдуме ответили на идею Украины отказаться от прямых поставок российского газа

На Украине просто пытаются усилить свои позиции в переговорах, которые касаются транзита российского газа - так прокомментировал желание Киева отказаться от прямых поставок российского газа первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев, пишет RT.

Ранее сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко заявили о невозможности возобновления закупок газа у России. При этом в Киеве отметили, что Москва зря прилагает усилия к возвращению Украины к "газовой кабале".

Селезнев считает, что Украина просто показывает этим Европе, что ей приходится очень сложно в переговорах с Москвой по газовым вопросам.

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В Госдуме ответили на идею Украины отказаться от прямых поставок российского газа

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Теги: газ, Киев, Украина, Россия, транзит, Госдума



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