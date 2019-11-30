В Госдуме ответили на идею Украины отказаться от прямых поставок российского газа

На Украине просто пытаются усилить свои позиции в переговорах, которые касаются транзита российского газа - так прокомментировал желание Киева отказаться от прямых поставок российского газа первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев, пишет RT.



Ранее сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко заявили о невозможности возобновления закупок газа у России. При этом в Киеве отметили, что Москва зря прилагает усилия к возвращению Украины к "газовой кабале".

Селезнев считает, что Украина просто показывает этим Европе, что ей приходится очень сложно в переговорах с Москвой по газовым вопросам.