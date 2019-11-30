Apple анализирует границы Крыма в своих приложениях, после того как компания в сервисе "Погода" обозначила полуостров российским

В компании Apple занялись анализом политики определения границ российского полуострова Крым.

Это началось после того, как в своих приложениях компания в сервисе "Погода" обозначила Крым российским, пишет Reuters со ссылкой на главу пресс-службы компании Труди Мюллер.

Ранее стало известно, что Apple устранили ошибку в приложении о государственной принадлежности полуострова - Крым отображается теперь как территория России, а до этого в приложении не указывалась государственная принадлежность крымских городов.