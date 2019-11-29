Начнутся ли "обнимашки" вокруг будущего строительства бизнес-центра в Нижневартовске?

В сети сегодня появилось видео, из серии, заснятых, как говорится, из-под полы. Видимо, кто-то из вартовчан, присутствовавших на краткой встрече с главой Нижневартовска Василием Тихоновым, решил запечатлеть момент, похоже, заранее зная, как его потом можно будет использовать.

Как сообщает интернет-издание "Точка.", видео слили в вайбер-чат «Нижневартовск против концессии» с очередной встречи мэра с инициативной группой активных горожан, которые категорически выступают против предстоящего строительства бизнес-центра "Рябина" в районе городской набережной.

Из коротенького видео, конечно, сложно понять весь многоступенчатый процесс, который предшествует любому строительству в городе, а уж тем более не понять - мотивы мэра и инициативной группы.

Зато прекрасно можно растиражировать, так сказать, жесткое, хотя крайне корректное поведение главы города. Вот он какой глава - с людьми говорить даже не хочет! Собственно, манера съемки красноречиво говорит, что именно такой эффект и был, скорее всего, целью съемки и последующего слива в сеть.

Одним словом, весьма смахивает на провокацию с заранее гарантированным коммерческим успехом.

Но это лишь одна сторона истории. Все же гораздо важнее сама история. По крайней мере, важнее для самого города, для его жителей и власти естественно. Про активных граждан уж и говорить не приходится.

Так из-за чего же сыр-бор?

Как поясняет издание, здесь "случай, когда инвесторы решили построить на набережной современный бизнес-центр". Кстати, приятной "плюшкой" для города, как обещает инвестор, будет благоустройство и самой набережной.

Но не тут-то было. Сначала появилась петиция жителей дома по улице Пикмана, 31, которые побоялись, что здание перекроет вид из окон их квартир на реку, благополучно позабыв, что несколько лет тому назад их собственный дом перекрыл вид на реку соседним шестналкам. Затем некой умелой рукой, которую, собственно, мэр Тихонов прямо обозначает в кратком видео, была сформирована инициативная группа, оказавшаяся " на 90% из руководителей и работников корпорации «Славтэк»".

Ну, а далее по уже хорошо отработанной во многих российских городах традиции начались хождения народа к власти с требованием - запретить, прекратить и немедленно прислушаться к голосу общественности.

Подробности и подоплеку истории Накануне.RU опишет в следующих публикациях. Пока же отметим, что в Екатеринбурге, например, история "скверных" протестов зарождалась примерно также. Юридически все было безупречно, слушаняи и все прочие атрибуты обсуждений более, чем соблюдены. Документы подписаны, инстанции пройдены.

Но!

В один прекрасный майский вечер забор вокруг стройплощадки под строительство Храма святой Екатерины оказался снесен активными горожанами, власть под напором верховного ока, как говорится, "присела" и далее - ну, все в курсе.

Не все, к сожалению, в курсе, что теперь как-то так получается, что чуть не в том самом месте, вполне возможно, намечено строить не храм, а что-то жилищно-бизнесовое. И вот ведь поразительно - активная общественность, грудью и прочими частями тела защищавшая сквер, почему-то не интересуется - правда ли, что некое строительство действительно планируется?...

Продолжение следует. Подробности и нюансы в нашем следующем материале.