Путин выразил надежду, что "родитель №1" никогда не заменит "маму"

Владимир Путин выразил надежду, что в России слово "мама", от которого якобы в целях политкорректности отказались в некоторых странах, никогда не будет заменено словом обезличенным словом "родитель", сообщает "ТАСС".

Об этом глава государства сказал во время заседания Совета по межнациональным отношениям. Совет прошел сегодня в Нальчике.

"В некоторых странах заменили - "родитель номер один", "родитель номер два". Надеюсь, у нас этого никогда не будет", - заявил глава государства, комментируя выступление одного из участников Совета.

Такая практика существует в странах, где разрешены однополые браки: во Франции в школьных формулярах было предложено заменить графы "отец" и "мать" на "родитель 1" и "родитель 2". В декабре 2015 года в итальянских официальных документах исчезли определения "отец" и "мать" после того, как на Апеннинах начали регистрировать детей гомосексуальных пар.