В Белгороде учитель информатики подрался с учеником: теперь ему грозит увольнение

В Белгороде, в школе №15 учитель информатики Олег Пургин подрался с учеником во время урока. Видеозапись инцидента опубликовал телеграм-канал Baza, передает корреспондент Накануне.RU.

На видеоролике видно, как учитель подходит к сидящему на стуле перед выключенным компьютером ученику и говорит: "Пошел отсюда вон". В ответ ученик накидывается на преподавателя с кулаками, начинается потасовка. Ученик пинает учителя, пытается ударить его по лицу, хватает за одежду. Сам учитель, судя по видеоролику, скорее уворачивался от ударов и пытался блокировать удары разбуянившегося подростка.

Как сообщает телеграм-канал, этот школьник также угрожал другим учителям, в частности, учителю географии.

По предварительным данным, Олега Пургина собираются уволить.

Отметим, что это не первый случай, когда между учителем и учениками начинается потасовка. Не так давно утих скандал в Тюменской области - в школе Боровская учитель ОБЖ Виктор Садлинский кричал на учеников, сопровождая речь матом и толчками. Его уволили. После этого школьники и учителя Тюменской области начали устраивать акции в его поддержку. Позже стало известно, что Садлинский заключил мировое соглашение с бывшим работодателем. В школу он не вернется, но и "волчьего билета" не получит. Позже Виктор Садлинский опубликовал обращение, в котором выразил сожаление, что современное образование превратили в бюро по оказанию услуг и отметил, что нынешняя школа перестает отличаться от супермаркета, где "клиент всегда прав".

"Как учитель я немного перегнул палку, как педагог и вовсе стал "врагом народа" и многих мамочек, которые скажут: "Да вот, мой ребенок самый хороший и умный, это учителя плохие!" Очнитесь, мамаши! Вы дороги "деткам", пока обеспечиваете их жизнь. Рано или поздно они подрастут и найдут повод "посылать" уже не учителей, а вас. Я специально разделил понятия "учитель" и "педагог", потому что считаю их совершенно разными. Педагог - это профессия, основанная на госстандартах, а учитель - это призвание и состояние души. Я всегда относил себя к учителям, наверное поэтому и не смог долго продержаться в образовательной системе", - завершил свое обращение уволенный педагог.