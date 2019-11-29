15 Сентября 2020
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Василий Тихонов Совет Федерации (2019) | Фото: Администрация Нижневартовска

Глава Нижневартовска поучаствовал в первом заседании "Национальной ассоциации развития местного самоуправления"

Глава Нижневартовска, председатель Ассоциации муниципальных образований Югры Василий Тихонов принял участие в работе съезда "Национальной ассоциации развития местного самоуправления". Мероприятие прошло в столице, в зале заседаний Совета Федераций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Подобное собрание прошло впервые. Основная тема встречи – повышение эффективности взаимодействия муниципальных структур для реализации национальных проектов. Заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак отметил, что необходимо обратить внимание на укрепление первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта "Здравоохранение", подготовку медицинских специалистов, перевод услуг в электронный формат и контроль со стороны жителей за исполнением нацпроектов. Участниками встречи стали 200 представителей различных министерств, местной власти, научного и экспертного сообщества и общественных других организаций.

"Национальная ассоциация развития местного самоуправления" учреждена 19 мая. В ее состав входят наиболее крупные и авторитетные объединения муниципальных образований и некоммерческие организации в сфере местного самоуправления. Ключевая задача ассоциации – сформировать единую политику по развитию местного самоуправления при реализации национальных проектов с учетом особенностей и мнений представителей всех 22 тыс. российских муниципалитетов.

Василий Тихонов Совет Федерации(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

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Глава Нижневартовска поучаствовал в первом заседании "Национальной ассоциации развития местного самоуправления"

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Теги: Василий Тихонов, Совет Федерации, Национальная ассоциация развития местного самоуправления



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