Шумков обсудил с Медведевым программу ремонта зауральских больниц, а также планы по возрождению экономики региона

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в Москве 29 ноября встретился с главой российского кабмина Дмитрием Медведевым, об этом говорится на сайте Правительства РФ.

Глава региона доложил премьер-министру о плане ускоренного социально-экономического развития Курганской области. Главная цель такого проекта - сокращение дефицита зауральской казны, а также вывод региона из тяжелой социально-экономической ситуации, которая складывалась в Зауралье много лет.

Также одно из важных направлений плана - это модернизация объектов соцсферы. По словам Шумкова, за разработку плана следует поблагодарить федерального куратора региона - министра финансов России Антона Силуанова.

"Мы оперативно подготовили этот план, первыми внесли его в Правительство. Основные три опорные точки - это развитие экономики. В этой части - предложение по созданию особой экономической зоны. Формирование индустриальных парков подготовит почву для захода инвесторов с новыми индустриальными проектами", - отметил Шумков на встрече с Медведевым.

Также на встрече стороны обсудили вопрос модернизации районных и городских больниц в регионе. Шумков пояснил, что в план ускоренного развития Курганской области вошло создание нескольких новых объектов.

"Это хирургический комплекс по онкологии, противотуберкулезный диспансер, новая поликлиника в Кургане. Возможно, туда будет внесен ремонт станции скорой медицинской помощи", - добавил губернатор региона.

Медведев поручил Шумкову провести инвентаризацию больниц в регионе и представить эту информацию в Правительство России, а также предоставить предложения по тем объектам, которые могут войти в федеральную программу модернизации первичного звена зауроальской медицины. Если все получится, то деньги на ремонт медицинских организаций будут выделены федеральным центром.

Медведев добавил, что отработка намеченных планов начнется уже в самое ближайшее время.

"Вы сделаете паспорт, проведете инвентаризацию, и потом уже выйдем на эти объекты. Вы и сами планируете деньги, это правильно, но в то же время здесь будет и федеральное финансирование", - отметил премьер-министр.

Стоит отметить, что эта программа разработана на пять лет - с 2020 по 2025 год.