Под Коломной закрыли свалку "Воловичи", из-за которой протестовали местные жители

В Подмосковье закрыли скандальный мусорный полигон "Воловичи" в Коломенском районе, против работы которого с 2018 года выступали местные жители.

Отходы теперь будет принимать открывшийся комплекс по их переработке "Мячково", сообщает "Интерфакс".

На закрывшемся полигоне обустроят систему по удалению свалочного газа, затем там проведут реконструкцию и рекультивацию и установят систему сбора и очистки фильтрата.

Акции протеста в Коломне начались в марте прошлого года. Люди, опасаясь истории с выбросом ядовитых газов в Волоколамске, перекрыли дорогу мусоровозам, пропуская лишь грузовики с грунтом, предназначенным для засыпки полигона. На место прибыла полиция, однако тогда задерживать протестующих не стала.

В апреле директор полигона твердых бытовых отходов "Воловичи"в Коломне Владимир Плясунов уволился по собственному желанию.

Позднее сообщалось, что на полигоне под Коломной появился новый котлован. Инициативная группа обнаружила на полигоне "Воловичи" грубейшие нарушения эксплуатации и закона о Государственной экологической экспертизе.