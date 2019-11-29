15 Сентября 2020
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ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

Компания "Новогор-Прикамье" пыталась навязать абоненту обслуживание канализации

Антимонопольная служба предупредила компанию "Новогор-Прикамье" о недопустимости нарушения закона о защите конкуренции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пермского УФАС.

Жалоба на "Новогор-Прикамье" к антимонопольщикам поступила от собственника здания по ул. Героев Хасана, 50. Как сообщают в ведомстве во время заключения собственником с компанией договора о водоснабжении и водоотведению в схеме разграничения обнаружились бесхозяйные сети водоотведения.

"Новогор-Прикамье" отказалось от ответственности за эти сети, указав, что коммуникации никем не передавались ему на баланс. При этом в договор с абонентом "Новогор-Прикамье" включило эти сети, как расположенные в зоне ответственности собственника здания.

Антимонопольщики выяснили, что сети действительно относятся к бесхозяйным. Они могут перейти в зону ответственности обслуживающей организации, но только в случае, если местная администрация поставит их на муниципальный баланс, а затем отдаст их обслуживающей организации. Такой порядок соблюден не был.

"Ресурсоснабжающая организация переложила ответственность за содержание и эксплуатацию бесхозяйного участка сети водоотведения на абонента неправомерно", - пояснил заместитель руководителя Пермского УФАС России Николай Хаснуллин.

Компании вынесли предупреждение.

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Компания "Новогор-Прикамье" пыталась навязать абоненту обслуживание канализации

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Теги: Новогор-Прикамье, Пермское УФАС, водоотведение, предупреждение



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