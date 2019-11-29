Купили проектор. Преподаватель Курганского госуниверситета выпросил у студентов взятку для успешной сдачи экзаменов

Восемь лет тюрьмы грозит заведующему кафедры физики Курганского государственного университета за взятку от студентов.

Весной прошлого года предприимчивый преподаватель предложил своим студентам за успешную сдачу экзамена купить ему вскладчину проектор - мужчина даже назвал технические характеристики аппаратуры, так как абы какая ему нужна не была.

Семеро студентов согласились, скинулись деньгами и купили проектор за более чем 11 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Радостный преподаватель предложил студентам упрощенный вариант сдачи экзамена: учащиеся сами выбирали вопрос, на который хотели бы ответить на экзамене. Также преподаватель сообщил студентам порядок раскладки экзаменационных билетов, после чего без всякой проверки составил положительные отзывы на квалификационные работы учащихся.

В ходе расследования обвиняемый свою вину не признал. Возбуждено уголовное дело.

По данным сайта Курганского госуниверситета, заведующим кафедры физики является Евгений Левченко.