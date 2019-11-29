В Перми суд запретил эксплуатацию здания краеведческого музея, но на работу музея это не повлияет

Суд запретил Пермскому краеведческому музею эксплуатацию здания бывшего Речного вокзала по ул. Монастырской, 2, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение было принято 18 ноября на основании результата внеплановой проверки МЧС вечной прошлого года. Сотрудники ведомства выявили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.

"Недостатки устраняются. Осталось устранить одно-два нарушения, которые имеют формальный характер. Музей уже подал апелляцию. За это время устраняем оставшиеся замечания. Музей не закрывается, выставка "Россия моя история. Пермский край" также продолжает работать и будет работать в новогодние каникулы", - пояснили в музее.

Нарушения касаются документации по функциональности здания. Все, что касалось "перестройки, каких-либо физических изменений внутри здания" уже устранено, остались формальности.

В пресс-службе краевого минкульта также сообщили, что ведется работа по устранению замечаний.

"Музей работает. Судебное решение вступает в силу через 30 дней после его принятия. За это время музей имеет право устранить замечания и подать апелляцию. Почти все замечания на данный момент устранены. Несколько находятся в процессе устранений. Так, одно замечание касается производительности наружных водопроводных путей – сейчас ведется работа над увеличением их мощности.

Остальные нарушения возможно устранить после изменения класса функциональности здания – музеем уже в полном объеме подготовлено техническое задание, чтобы внести изменения в научно-проектную документацию для исполнения пунктов предписания. Средства в бюджете предусмотрены в полном объеме", - прокомментировали в ведомстве.