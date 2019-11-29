В Прикамье более 95% топлива признали качественным

Росстандарт признал более 95% топлива в Прикамье качественным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья.

Ранее Росстандарт провел исследование топлива во всех субъектах РФ и назвал регионы, где больше всего контрафакта. В 18 российских регионах доля нарушений качества топлива на автозаправках превысила 20%. В частности, нарушения выявлены во Владимирской, Костромской и Рязанской областях, Крыму, Севастополе, Чечне и Дагестане. Нарушения также были в Курганской, Новосибирской, Свердловской и Томской областях, Алтайском крае, Республике Алтай, в Хакасии, Туве, а также в Еврейской автономной области, в Хабаровском крае и на Сахалине.

Добавим, что в Прикамье работают свыше 400 автозаправок. Планируется расширение сети газомоторных заправок. К 2024 г. будут открыты 44 новых газомоторных заправки.