В Алтайском крае бешеная лиса покусала трех человек

В Алтайском крае бешеная лиса покусала трех селян. По словам ветеринаров, сейчас лисы выходят к населенным пунктам из-за голода в зимний период, поэтому учащаются случаи нападения животных на людей.

"Действительно, случаи нападения лис фиксируются. Последние произошли в селе Усть-Иша, где лиса покусала двух человек, а потом жители сообщили, что накануне был ещё один случай нападения. Лису застрелили, у неё обнаружено бешенство, поэтому люди провакцинированы", - цитирует "Интерфакс" главу отдела организации противоэпизоотических мероприятий управления ветеринарии Алтайского края Наталью Кароннову.

Она отметила, что в селе объявлен карантин.

"На самом деле такие ситуации происходят периодически, особенно в сёлах, граничащих с лесами. Наступает голодный период и лисы выходят в села в поисках пропитания", - пояснила она.

Кароннова добавила, что все жители в настоящее время проходят курс лечения, они не госпитализированы.