Миллиарды рублей в бюджет. Власти Зауралья и уранодобывающее предприятие "Далур" подписали важнейшее соглашение о сотрудничестве

Делегация правительства Курганской области во главе с заместителем губернатора региона Владимиром Архиповым побывала 28 ноября в Далматовском районе на производственных площадках предприятия "Далур". Стороны подписали важнейшее соглашение о сотрудничестве по реализации целого комплекса мер для обеспечения устойчивого социально-экономического развития Далматовского, Шумихинского и Звериноголовского районов Зауралья, передает корреспондент Накануне.RU.

От предприятия свою подпись в документе поставил гендиректор "Далура" Николай Попонин. Согласно соглашению, "Далур" и власти Зауралья будут сотрудничать в реализации комплекса мер по газификации территории Звериноголовского района - муниципалитет должен получить "голубое топливо" к 2023 году. Ранее специалисты уранового холдинга "Атомредметзолото" (АРМЗ), который входит в госкорпорацию "Росатом", начали разведку запасов урана на Добровольном месторождении у села Труд и знание в Звериноголовском районе. Там планирую пробурить 238 скважин.

Здесь важно отметить мнение специалистов и экспертов, которые сошлись в едином мнении - изоляция урановых месторождений является сегодня достаточной для эксплуатации подобных объектов методом скважинного подземного выщелачивания. Применяющаяся методика проходки и последующей ликвидации разведочных скважин позволит не нарушать первоначальную целостность геологического массива и вести экологически чистую для окружающей среды добычу.

Как сообщил Накануне.RU замгубернатора Зауралья Владимир Архипов, "Далур" - это стабильно развивающееся предприятие с 40-летней историей - в 1979 году была пробурена первая скважина.

"Сегодня десятитысячная бочка того конденсата, который они выпускают, полиуранат аммония - была выпущена и будет направлена на дальнейшую переработку. На предприятии работают около 500 наших земляков, получают достойную заработную плату. Предприятие активно участвует в социальной жизни Зауралья и активно помогает тем муниципальным образованиям, на территории которых они базируют свои объекты - это Далматовский, Шумихинский, Звериноголовский районы", - сообщил Архипов.

Замглавы региона добавил, что сейчас существуют некоторые проблемы - нужно будет помочь "Далуру" по переводу земель Гослесфонда под земли промышленности.

"Есть также понимание того, что мы можем сопутствующее производство организовать и тем самым уменьшить цену приобретаемой продукции. Те же полиэтиленовые трубы выпускать, те же насосы - рядом у нас Катайский насосный завод есть. Я думаю, что мы наладим линейку производства. Здесь же действует территория опережающего социально-экономического развития - это города Далматово и Катайск. В следующем году в Катайске мы планируем создание индустриального парка - это позволит нам предоставить ряд льгот тем предприятиям, которые будут выпускать здесь свою продукцию", - отметил Владимир Архипов.

На совещании члены правительственной делегации и руководство "Далура" обсудили ремонтные компании - требуется сделать хорошие дороги там, где предприятие осваивает месторождения урана. По словам председателя Совета директоров "Далура" Александра Бурутина, для дальнейшего развития уранодобычи в Зауралье очень важно сейчас создание инфраструктуры.

"Исходя из общих запасов разведанного урана, до 2045 года в бюджет Курганской области планируется перечислить около 7 млрд руб. налогов. Также в рамках социальной политики "Далур" сегодня ведет постоянную работу, направленную на улучшение качества жизни в ряде районов Курганской области", - отметил Бурутин.

Первый заместитель генерального директора компании "Атомредметзолото", куда входит "Далур", Виктор Святецкий рассказал Накануне.RU о том, что подписание сегодняшнего соглашения говорит о заинтересованности правительства Курганской области в развитии предприятий на его территории, в том числе, и предприятия "Далур".

"Мы точно понимаем, что мы вместе делаем государственное дело и мы знаем что нам дальше нужно делать, как взаимодействовать для того, чтобы наши планы реализовывались в те сроки, которые мы намечаем. Область получает возможность получать те налоговые отчисления, которые позволяют ей планировать свой бюджет. Мы взаимно друг друга поддерживаем - они знают на что можно рассчитывать, а мы не подведем. Для этого нужно делать шаги навстречу, чтобы наше производство развивалось. Чем больше будут увеличиваться наши мощности, чем больше будет создаваться новых рабочих мест, тем больше будет налоговых поступлений в бюджет Курганской области", - отметил Святецкий.





Чиновники в сопровождении руководства "Далура" посмотрели производственные объекты предприятия. В каждом помещении делегацию сопровождал сотрудник службы дозиметрического контроля предприятия Александр Вдовин. Специалист везде провел измерения уровня радиационного фона, так как ни для кого не секрет, что малочисленная группа активистов, называющих себя специалистами в области добычи урана и протестующих против этого, постоянно устраивают различные митинги, склоняя других жителей Курганской области в свои ряды.

Активисты-"антиуранщики" считают, что деятельность "Далура" в регионе нанесет "небывалый вред" окружающей среде и повлечет за собой радиационное заражение реки Тобол.

По словам Вдовина, радиационный фон нормальный, если он составляет от 0,1 до 0,3 мкЗв (микрозивертов) в час. К слову можно отметить, что исходя из открытых данных, сразу пять микрозивертов человек получает после трех часов нахождения перед обыкновенным телевизором. На полигоне же подземного выщелачивания прямо возле скважин фон составляет до 0,07 мкЗв в час.