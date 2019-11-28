Умер экс-глава МВД станицы Кущевской, где девять лет назад бандиты жестоко убили 12 человек

Погиб экс-начальник отдела полиции станицы Кущевская в Краснодарском крае Владимир Финько, об этом пишет Baza.

Сообщается, что тело Финько найден в его доме в Краснодаре.

По неподтвержденным данным, смерть экс-полицейского носит криминальный характер.

Сейчас следователям СУ СК России по Краснодарскому краю предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Напомним, деятельность Финько ранее связывали с главарем известной банды Сергеем Цапком.

Сергей Цапок - один из главных обвиняемых громкого уголовного дела об убийстве 12 человек в станице Кущевской Краснодарского края в ноябре 2010 года. Краснодарский краевой суд в ноябре 2013 года приговорил его к пожизненному заключению. В 2014 году Цапок умер в СИЗО Краснодара. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.