"На лошади популизма уже далеко не уехать". Прямой эфир Шумкова - как уникальный формат общения с жителями и освещение проблем Зауралья

Почти полтора часа непрерывного общения в формате ответов на вопросы, тысячи комментариев - все это уникальнейший формат общения с населением губернатора Курганской области Вадима Шумкова в соцсети "Вконтакте", который в регионе до этого никогда не применялся. На настоящий момент у видеозаписи прямого эфира 129 тыс. 200 просмотров. О чем глава Зауралья 27 ноября говорил, на какие вопросы ответил, какие темы раскрыл - в материале Накануне.RU.

Шумков рассказал о планах по ремонту дорог и социальных учреждений, о привлечении в регион медицинских кадров и повышении заработной платы медработникам.

"Чудес ожидать не стоит, потому что многие вопросы имеют затяжной характер и более того, если приступить к их немедленной реализации, нужны сотни миллиардов рублей, которых сегодня в муниципальных образованиях, да и в Курганской области нет", - сразу обозначил Шумков.

При этом муниципальные власти будут в обязательном порядке заниматься вопросами, которые волнуют большинство граждан. Это касается дорог, освещения, благоустройства, обращения с мусором и других тем.

По словам Шумкова, к нему поступило большое количество вопросов по дорогам. В частности, он обозначил, что в 2020 году будут отремонтированы дороги в микрорайонах Теплый стан и Чистое поле-3, а также дорога, проходящая мимо "Курганстальмоста" и шоссе Тюнина до федеральной трассы "Иртыш". В целом в регионе уже в этом году отремонтировано рекордное количество дорог - более 350 км, а в Кургане - 41 км.

"Я скажу честно, таких показателей у Кургана не было три десятилетия. Темп очень хороший, главное не ронять", – подчеркнул Шумков, отметив, что в следующем году отремонтированных дорог в областном центре будет больше.

Действительно, показатели развития Зауралья последние 30 лет оставляли желать лучшего - упадок начал ощущаться сразу после перестройки. В 1996 году у людей появилась надежда на светлое будущее в лице Олега Богомолова, которого, кстати, и выбрали в тот год губернатором. Но к улучшению социально-экономической ситуации в Курганской области такой выбор народа не привел. 18 лет правления такого явления, которое в народе называют прямо - "богомоловщина", не привели ни к чему, и в феврале 2014 года по указанию федерального центра Богомолов "добровольно" ушел в отставку, уступив губернаторское кресло мэру Шадринска Алексею Кокорину. Четыре с половиной года его руководства также не просто не привели область в число передовых регионов хотя бы на Урале, не говоря уже о стране, а только усугубили положение дел.

Шумков во время прямого эфира говорил и о муниципалитетах, где на сегодняшний день принято решение сначала приводить в порядок дороги. По словам губернатора, на это потребуется от 2 до 5 лет. Продолжится в регионе и ремонт школ и детских садов. В этом году, например, было отремонтировано более 80 объектов.

"Таких темпов в Курганской области не было очень давно, но на следующий год будет еще больше. Это моя личная ответственность. Я не понимаю, как мы можем учить детей патриотизму, рассказывать про светлое будущее, когда ребенок заходит в школу, а там по сути нет потолка, с него капает, на стенах черная плесень, деревянные окна сквозят, отопление не работает. Это что такое? Пойдём тем же маршрутом, что и по дорогам, сначала районные центры и города, одновременно крупные поселки, где учится наибольшее количество детей. Не переживайте, постараемся за пятилетку никого не забыть", – заявил он.

Кроме того, регион получит финансовую поддержку на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, отметил Шумков.

"Нам удалось договориться с коллегами из Тюменской области. Нам предоставят на эти цели финансовую поддержку почти полмиллиарда рублей. Мы начнем строить канализацию в Восточном микрорайоне, начнем ремонтировать КНС из Заозерного, чтоб там где-нибудь не "хлопнуло" и всё это не потекло ни к нам, ни в Тобол. В течение определенного количества времени начнем заниматься коллектором на улице Куйбышева, который тоже "хлопает" практически каждые несколько недель. Сегодня мы строим очистные в Шадринске, делаем водоснабжение в Половинском, закончили уже в Мокроусово. Планов громадье. Двигаемся и в Федерации, и с другими субъектами, и с компаниями. Отрабатываем по полной программе", – подчеркнул он.

Регион планирует войти в федеральный проект "Чистая вода", в рамках которого 2 млрд руб. субсидий пойдут на ремонт курганского водоканала. Продолжится ремонт учреждений здравоохранения. Как признался Вадим Шумков, за год он проехал 24 центральных районных больницы и оценил их состояние.

"Состояние ужасное. Будем начинать ремонты в этих учреждениях. Нас поддерживает Федерация. С 1 июля 2020 года запускается федеральная программа на пять лет. Она в деньгах будет стоить больше 500 млрд руб. Будет называться "Модернизация первичного звена", куда входят и поликлиники, и ЦРБ, и ФАПы. На эти деньги будем модернизировать эти объекты", – рассказал он.

Не менее остро стоит проблема нехватки медицинских кадров.

"Многие говорят – давайте откроем в Курганской области медицинский факультет и подготовим врачей. Вопрос не в том, чтобы мы штамповали специалистов, вопрос в том, чтобы они здесь оставались работать или приезжали из других регионов. Надо создавать условия – нормальное, чистое рабочее место, нормальная зарплата. Поэтому занимаемся ремонтом. По повышению зарплаты было принято решение – более 200 млн руб., которые мы нашли в системе здравоохранения, предложили потратить 50% на ремонт, 50% на повышение зарплаты", – сообщил губернатор, добавив, что будет лично проверять исполнение этого решения.

Другая проблема, когда в учреждениях здравоохранения и образования раздут управленческий аппарат.

"Нашли школу, а там пять завучей, в другой сельской школе три завуча. Я все понимаю, но как туда может молодой учитель попасть? Ему тут же предлагают получать чуть больше 12 тыс. и не в чем себе не отказывать. Это неправильно. Или, когда на 10 врачей приходится шесть бухгалтеров. Это нормально? При чем зарплата бухгалтера в два раза превышала зарплату молодого врача этой же больницы", – подчеркнул глава региона.

Кроме того, повышать зарплату медицинским сотрудникам будут за счет снижения коммунальных платежей.

"Путь по повышению зарплаты очень прост. Мы ни рубля не забираем из сферы, убираем излишнее количество начальников, снижаем коммунальные выплаты за счет отрезания ненужных объектов, которые стоят пустые или полуразрушенные, ставим приборы учета. Ездил недавно в один из районов, выяснилось, что в пустом помещении больницы сожгли тепла на 1,7 млн руб. Эти деньги могли пойти на зарплату. Это не очень правильный подход", – добавил он.

Многие вопросы в ходе прямого эфира относились к компетенции местных властей. Как признался глава региона, это говорит о не всегда эффективной коммуникации между населением и муниципальными органами власти.

Один из жителей поинтересовался, считает ли Вадим Шумков правильной организацию местного самоуправления в районах и не пора ли переформатировать муниципалитеты в городские округа, сократив при этом количество администраций.

"Я не считаю, что оптимизация является прямым инструментом для эффективности, это не связанные вещи. Вместе с тем, я каждый день проезжаю по нашей области и вижу одну и туже картину. Есть администрации поселений, есть зарплата, маленькая, но есть, а дороги не чищены, фонари не горят, основные вопросы не выполняются. Поэтому мы сегодня договариваемся, что будет оставаться людей столько, сколько необходимо по стандарту. Например, в Тюменской области, на которую нам часто обращают внимание, муниципальных чиновников на тысячу человек в два раза меньше. Муниципальных бюджетных учреждений всех звеньев в 2,5 раза меньше на тысячу человек. Это для информации", – обозначил глава области.

Ответил Вадим Шумков и на традиционный вопрос о сравнении Кургана с Тюменью.

"Город Тюмень 20 лет назад - это практически такой же Курган. Но наши соседи упорно работали, открывали новые промышленные предприятия, укрепляли аграрный сектор, занимались реформированием в здравоохранении, образовании, в местном самоуправлении. Сегодня Тюмень такая, какая она есть. На 1,5 млн человек более 200 млрд руб. доходов областного бюджета. У нас сегодня в четыре раза меньше. Поэтому надо начинать с самих себя, давайте начнем работать", – отметил он.

Вообще, для Курганской области такой формат общения уникален. Если у уральских соседей это применяется и приветствуется - у той же самой Натальи Комаровой и Александра Моора (главы ХМАО и Тюменской области - прим.) - они там уже разные формы привлекают и используют. Здесь же у Шумкова был использован формат бесплатный практически и позволяющий очень оперативно отреагировать на те вопросы, которые поступили. Надо отметить еще помимо такой эффективной коммуникативной связи внутреннюю и психологическую, а также профессиональную готовность Вадима Шумкова работать именно в таком формате - считает директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, доктор философских наук, политолог Анатолий Гагарин.

"Он неожиданно откровенно высказался по многим вопросам. Причем, что мне совершенно понравилось, губернатор далек от популизма. Более того, он сейчас стал разрушителем многих популистских мифов, и прямой эфир в этом смысле был смелым явлением. Мы все понимаем, что на лошади популизма уже далеко не уехать - она уже давно сдохла в Курганской области, и здесь уже нужны новые рысаки. И вот эти вот отрезвляющие оценки, которые он предложил - это, возможно, горький, но эффективный способ, эта та самая горькая пилюля, которую съел и после выздоровление пришло", - считает эксперт.

В разговоре с Накануне.RU Гагарин отметил, что сегодня всем в Курганской области необходимо отрезвление - как представителям элит, так и чиновникам, и населению.

"На какие-то сказки рассчитывать не нужно. Надо четко понимать, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Нужно подключиться самим к контролю за чиновниками - это единственно возможный способ, и правильно сказал Шумков, что с дубинкой бегать за каждым невозможно. Львиная доля его занятий сейчас - это как раз контроль за нерадивыми чиновниками", - отметил Гагарин.

По его словам, есть очень важный момент, который не затронул Вадим Шумков, а только призвал к нему - это создание вот таких форматов контроля населения за деятельностью органов исполнительной власти на всех уровнях - как на региональном, так и на муниципальном.

"Эта задача в регионе пока не решена, там пока есть еще очень-очень робкие ростки такого гражданского контроля, который можно использовать. Но этот контроль плох тем, что на нем очень часто паразитировали различные политические партии. Но это было от выборов до выборов - как только приближаются выборы, они начинают изображать бурную активность. Народ от этого просыпается, возбуждается, но выборы проходят и всё, все эти инициаторы куда-то уходят. Видимо, по депутатским кабинетам", - отметил политолог.

Гагарин считает, что Шумков отлично сказал, что когда за одну проблему отвечает 20 человек - толку от этого не будет никакого.

"Здесь нужно начинать с каждого двора, с улицы. И вытаскивать эту лошадь из болота нужно не только с помощью косички Мюнхгаузена, а только общими усилиями. Сейчас нужно создать целую систему вот таких форматов контроля, подключить к этому различные общественные структуры - есть ОНФ, есть представители предпринимательского сообщества, "Деловая Россия", "Опора России" и другие. Потенциальных инициаторов много - нужны импульсы. Именно с таким губернатором, как Шумков, возможно такое объединение неравнодушных жителей Зауралья. Их нужно отыскивать, где-то сепарировать, где-то выращивать. Есть молодежь, которая готова активно работать и хочет жить и учиться в регионе. Режим такого открытого диалога - это возможность для того, чтобы не только информировать губернатора, но и докладывать о том, что сделано, а что не сделано. Ну и самим подключаться", - пояснил эксперт.

По мнению Гагарина, еще один важный момент - это обмен опытом.

"То есть, в одном муниципалитете что-то активно пошло, заработало, а в другом не пошло. Нужно меняться опытом, нужно не только снизу звонить губернатору и жаловаться, но и сообщать о каких-то своих инициативах, создавать сеть поддержки, в том числе, и губернатора - ведь ему одному пахать за всех тоже очень тяжело", - отметил Анатолий Гагарин.

Автор: Михаил Белокрылов