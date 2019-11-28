В Перми на выходные закроют движение по улице Героев Хасана

Завтра изменится схема движения на улице Героев Хасана в Перми. До 22.00 движение на ремонтируемом участке улицы сохранится, а с 22.00 29 ноября до 06.00 2 декабря будет полностью перекрыто. Автобусные маршруты будут изменены, также будет перенесена остановка.

Как пояснили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, движение на участке улицы Героев Хасана от улицы Хлебозаводской до улицы Васильева будет изменено с 11.00 до 22.00 29 ноября. Полоса в направлении из центра города будет открыта, а движение по направлению в центр города для личного и общественного транспорта будет осуществляться через парковку ТЦ "Шоколад". Грузовой транспорт будет двигаться по объездному пути по улицам Васильева, Куйбышева, Хлебозаводской и Бродовскому тракту.

С 22.00 29 ноября до 06.00 2 декабря движение на ремонтируемом участке будет полностью перекрыто. Необходимость перекрытия вызвана проведением работ по строительству сетей канализации и водопровода. Работы выполняет ООО "Новогор-Прикамье". Для объезда закрытого участка автомобилисты могут использовать улицы Васильева, Куйбышева, Хлебозаводскую, Бродовский тракт.

Движение автобусных маршрутов №19 "Ипподром – микрорайон Липовая гора" и №75 "микрорайон Соболи – микрорайон Костарево" на выходные дни будет организовано по двум участкам, не задействованным в проведении работ. из центра города до временного остановочного пункта "ОАО "Велта" (на кольце с улицей Хлебозаводской) и со стороны микрорайона Липовая гора до временного остановочного пункта "ОАО "Велта" (ТЦ "Шоколад").

Маршрут №4т будет следовать сообщением "улица Нейвинская – микрорайон Крохалева" от остановочного пункта "улица Нейвинская" по улицам Героев Хасана, Хлебозаводской, далее по маршруту следования. От микрорайона Крохалева будет идти по улицам Хлебозаводской и Героев Хасана с осуществлением остановки на конечном пункте "улица Нейвинская" для высадки пассажиров.

Движение экстренных служб будет организовано через территорию ТЦ "Шоколад".

Напомним, в ходе реконструкции на участке от улицы Васильева до улицы Хлебозаводской будет организовано 6 полос движения, по 3 в каждую сторону, с разделительной полосой между ними. Вдоль улицы будут устроены тротуары с двух сторон и велодорожка. Строительство этого участка – завершающий этап глобальной реконструкции "ворот города". Работы будут вестись поэтапно и полностью закончатся в 2021 году.