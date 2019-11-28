"Роснефть" стала лучшей российской компанией в международном рейтинге соблюдения прав человека

"Роснефть" признана лучшей российской компанией в международном рейтинге Corporate Human Rights Benchmark в области соблюдения прав человека. Эксперты агентства CHRB отметили прозрачность и ответственность компании в области соблюдения прав человека в ходе осуществления ее деятельности. Рейтинг CHRB основан на анализе раскрываемой корпоративной информации и ее соответствии Руководящим принципам ООН по предпринимательской деятельности в области соблюдения прав человека. В 2019 году в рейтинге приняло участие 200 компаний.

В своем отчете об основных результатах исследования в 2019 году CHRB повысило рейтинг НК "Роснефть" в области соблюдения прав человека на 11 п.п. - до 32,7%. Это одна из самых высоких динамик роста среди всех международных добычных компаний. Рейтинг Компании опережает средний показатель по отрасли, он выше, чем у всех других российских производителей. Также "Роснефть" опередила по этому показателю таких мейджоров, как ExxonMobil, PetroChina, ONGC, OMV и др.

CHRB вместе с коалицией из около 90 инвесторов (среди них - Aviva Investors, APG Asset Management, Nordea Wealth Management и другие, активы под управлением которых составляют более 5,3 трлн долларов) отслеживают меры, предпринятые компаниями для улучшения показателей в области прав человека и их соответствия ожиданиям инвесторов с 2013 года. Среди ключевых критериев оценки - интеграция вопросов соблюдения прав человека в корпоративное управление, наличие инструментов правовой защиты, реагирование на предполагаемые нарушения прав человека и прозрачность информации.

В 2019 году CHRB объявила о присоединении к инициативе World Benchmarking Alliance, реализующейся при поддержке ООН для рейтингования компаний в контексте их вклада в достижение Целей устойчивого развития ООН.

"Роснефть" c 2007 года публикует Отчет в области устойчивого развития в соответствии с международными стандартами Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI). Также Компания на протяжении 10 лет является членом Глобального договора ООН, тем самым подтверждая свою приверженность соблюдению прав человека. В декабре 2018 года Совет директоров одобрил стратегию Компании в части приверженности 17 целям устойчивого развития ООН и публичную позицию "Роснефть: вклад в реализацию целей ООН в области устойчивого развития".

В 2019 году работа НК "Роснефть" в области устойчивого развития получила высокие оценки в ряде международных рейтингов. Компания вошла в пятерку отраслевых лидеров рейтинга Refinitiv (бывшее подразделение Thomson Reuters) c рейтингом А.

Аналитики Bloomberg в области устойчивого развития присвоили НК "Роснефть" рейтинг на уровне 63,9. По этому показателю Компания является одним из лидеров, опережая большинство нефтегазовых компаний мира. По результатам оценки корпоративной устойчивости (Corporate Sustainability Assessment) международной компании SAM (ранее RobecoSAM) "Роснефть" улучшила рейтинг на 12 позиций до 57.