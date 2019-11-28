Новый вид мошенничества: уральцам предлагают оплачивать штрафы по липовым реквизитам

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области предупредило жителей региона о новом способе мошенничества.

Как сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве, в адрес юридических и физических лиц "Почтой России" приходят постановления о назначении административного наказания якобы от имени свердловского управления Роспотребнадзора. В данных документах предлагается оплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Как заверили в управлении, реквизиты, указанные в постановлениях, не соответствуют настоящим реквизитам, которые указываются Роспотребнадзором для уплаты штрафа. Для проверки подлинности документа о назначении административного наказания уральцев просят обращаться непосредственно в управление по адресу: Екатеринбург, переулок Отдельный, 3, кабинет 406, либо по телефону (343) 270-15-64.

Как сообщало Накануне.RU, в июне этого года свердловский Роспотребнадзор уже рассказывал о новых случаях мошенничества, жертвами которого становятся бизнесмены.