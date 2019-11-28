Новый вид мошенничества: уральцам предлагают оплачивать штрафы по липовым реквизитам

14 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
дума, документ, депутат, роспись, бюджет, законопроект, закон, ручка (2018) | Фото: Накануне.RU

Новый вид мошенничества: уральцам предлагают оплачивать штрафы по липовым реквизитам

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области предупредило жителей региона о новом способе мошенничества.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве, в адрес юридических и физических лиц "Почтой России" приходят постановления о назначении административного наказания якобы от имени свердловского управления Роспотребнадзора. В данных документах предлагается оплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Как заверили в управлении, реквизиты, указанные в постановлениях, не соответствуют настоящим реквизитам, которые указываются Роспотребнадзором для уплаты штрафа. Для проверки подлинности документа о назначении административного наказания уральцев просят обращаться непосредственно в управление по адресу: Екатеринбург, переулок Отдельный, 3, кабинет 406, либо по телефону (343) 270-15-64.

Как сообщало Накануне.RU, в июне этого года свердловский Роспотребнадзор уже рассказывал о новых случаях мошенничества, жертвами которого становятся бизнесмены.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Новый вид мошенничества: уральцам предлагают оплачивать штрафы по липовым реквизитам

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: штрафы, Роспотребнадзор, мошенники, реквизиты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети