Организаторы "Евровидения-2020" представили логотип конкурса

Организаторы "Евровидения-2020", которое станет юбилейным, 65-м по счету, представили логотип конкурса. Он представляет из себя круг, составленный из флагов стран-участниц (сейчас это 41 государство).

Флаги расположены в порядке, соответствующем тому, когда та или иная страна впервые принимала участия в конкурсе, передает РБК.

"Евровидение" состоится в Нидерландах в четвертый раз, конкурс уже проводился в этой стране в 1970-м, 1976-м и 1980-м годах. Конкурс пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая 2020 года.