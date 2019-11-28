14 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Евровидение-2020 (2019) | Фото: Eurovision Song Contest

Организаторы "Евровидения-2020" представили логотип конкурса

Организаторы "Евровидения-2020", которое станет юбилейным, 65-м по счету, представили логотип конкурса. Он представляет из себя круг, составленный из флагов стран-участниц (сейчас это 41 государство).
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Флаги расположены в порядке, соответствующем тому, когда та или иная страна впервые принимала участия в конкурсе, передает РБК.

"Евровидение" состоится в Нидерландах в четвертый раз, конкурс уже проводился в этой стране в 1970-м, 1976-м и 1980-м годах. Конкурс пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая 2020 года.

Евровидение-2020|Фото: Eurovision Song Contest

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Организаторы "Евровидения-2020" представили логотип конкурса

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Теги: евровидение-2020, нидерланды, роттердам, логотип



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