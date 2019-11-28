Силуанов предложил Медведеву "гильотинировать" часть надзорных органов

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил в рамках регуляторной "гильотины" рассмотреть идею о сокращении количества надзорных органов.

На заседании кабмина Силуанов заявил, что сейчас надзорных органов "очень много". По его мнению, предложение их сократить вписывается в решения по оптимизации численности госслужащих.

"Гильотинировать часть органов?" - переспросил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он отметил, что "там, где это разумно и возможно, это можно сделать".

"Давайте посмотрим, чего куда присоединить, кого от кого отсоединить", - цитирует Медведева "Интерфакс".

Ранее с предложением распространить регуляторную гильотину на Роскомнадзор выступил глава Минкомсвязи Константин Носков. Он заявил, что сфера деятельности Роскомнадзора сегодня чрезвычайно широка.

"Из закона "О связи" исчезло несколько понятий, которые прописаны в наших полномочиях. Эту информацию мы направили в Белый дом, и, думаю, они будут исключены из наших полномочий", - прокомментировал инициативу Жаров.

Вместе с тем он добавил, что к исключению полномочий, связанных в регулированием работы СМИ и сферы IT, нужно подходить осторожно.

Напомним, в мае правительство представило проект контрольно-надзорного кодекса. Механизм "регуляторной гильотины" предусматривает масштабный анализ и пересмотр действующих нормативно-правовых актов.

В сентябре премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР. Мера должна быть реализована до конца года.