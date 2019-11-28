Силуанов предложил Медведеву "гильотинировать" часть надзорных органов

14 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
(2011) | Фото:пресс-служба Президента РФ

Силуанов предложил Медведеву "гильотинировать" часть надзорных органов

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил в рамках регуляторной "гильотины" рассмотреть идею о сокращении количества надзорных органов.

На заседании кабмина Силуанов заявил, что сейчас надзорных органов "очень много". По его мнению, предложение их сократить вписывается в решения по оптимизации численности госслужащих.

"Гильотинировать часть органов?" - переспросил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он отметил, что "там, где это разумно и возможно, это можно сделать".

"Давайте посмотрим, чего куда присоединить, кого от кого отсоединить", - цитирует Медведева "Интерфакс".

Ранее с предложением распространить регуляторную гильотину на Роскомнадзор выступил глава Минкомсвязи Константин Носков. Он заявил, что сфера деятельности Роскомнадзора сегодня чрезвычайно широка.

"Из закона "О связи" исчезло несколько понятий, которые прописаны в наших полномочиях. Эту информацию мы направили в Белый дом, и, думаю, они будут исключены из наших полномочий", - прокомментировал инициативу Жаров.

Вместе с тем он добавил, что к исключению полномочий, связанных в регулированием работы СМИ и сферы IT, нужно подходить осторожно.

Напомним, в мае правительство представило проект контрольно-надзорного кодекса. Механизм "регуляторной гильотины" предусматривает масштабный анализ и пересмотр действующих нормативно-правовых актов.

В сентябре премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР. Мера должна быть реализована до конца года.

add_circle ОБСУДИТЬ (2)


Читать все комментарии (2)


Добавить комментарий:

Силуанов предложил Медведеву "гильотинировать" часть надзорных органов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дмитрий медведев, антон силуанов, регуляторная гильотина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 02.12.2019 19:56 Мск В Госдуму внесен один из законопроектов по "регуляторной гильотине"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети