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Политика Приволжский ФО Пермский край
законодательное собрание Пермского края (2015) | Фото: perm.bezformata.ru

Прикамские депутаты спросили прокуратуру об обоснованности оперативно-розыскных мероприятий в заксобрании

На сегодняшнем заседании депутаты заксобрания Прикамья поддержали инициативу председателя комитета по развитию инфраструктуры Виктора Плюснина и обратились к прокурору с просьбой проверить обоснованность и законность оперативно-разыскных мероприятий, проведенных в краевом парламенте, передает корреспондент Накануне.RU.

Инициативу поддержали 43 депутата, еще двое воздержались.

Напомним, в ноябре в здание заксобрания Прикамья наведались сотрудники краевого управления ФСБ. Они изъяли технику и телефон Плюснина. Информация о визите сотрудников службы появилась вместе со сведениями о том, что идет работа над бюджетом края на трехлетку.

"Ранее представители силового ведомства запрашивали в Законодательном Собрании "заверенные копии постановлений, проектов законодательных инициатив и нормативно- правовых актов комитета по развитию инфраструктуры в части финансирования, капитального строительства и реконструкции объектов общественной инфраструктуры за 2012- 18 гг.", сообщили тогда Накануне.RU в пресс-службе краевого заксобрания.

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Прикамские депутаты спросили прокуратуру об обоснованности оперативно-розыскных мероприятий в заксобрании

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Теги: УФСБ по Пермскому краю, обыск, Виктор Плюснин



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