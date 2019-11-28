Прикамские депутаты спросили прокуратуру об обоснованности оперативно-розыскных мероприятий в заксобрании

На сегодняшнем заседании депутаты заксобрания Прикамья поддержали инициативу председателя комитета по развитию инфраструктуры Виктора Плюснина и обратились к прокурору с просьбой проверить обоснованность и законность оперативно-разыскных мероприятий, проведенных в краевом парламенте, передает корреспондент Накануне.RU.

Инициативу поддержали 43 депутата, еще двое воздержались.

Напомним, в ноябре в здание заксобрания Прикамья наведались сотрудники краевого управления ФСБ. Они изъяли технику и телефон Плюснина. Информация о визите сотрудников службы появилась вместе со сведениями о том, что идет работа над бюджетом края на трехлетку.

"Ранее представители силового ведомства запрашивали в Законодательном Собрании "заверенные копии постановлений, проектов законодательных инициатив и нормативно- правовых актов комитета по развитию инфраструктуры в части финансирования, капитального строительства и реконструкции объектов общественной инфраструктуры за 2012- 18 гг.", сообщили тогда Накануне.RU в пресс-службе краевого заксобрания.