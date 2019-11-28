Названы регионы, в которых можно быстрее всего выплатить ипотеку при средней зарплате – Урал в лидерах

Челябинская область возглавила рейтинг российских регионов, где можно быстрее всего выплатить ипотечный кредит за однокомнатную квартиру на вторичном рынке недвижимости при средней зарплате по региону. Исследование провели эксперты "Авито Недвижимости".

В ноябре 2019 г. средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке в России составила 3 445 107 рублей, а средняя зарплата – 39 200 рублей в месяц. Закрыть ипотеку российская семья сможет в среднем за 10 лет и 6 месяцев при условии, что на оплату кредита будет выделен доход одного человека (заработная плата в месяц) и имеется первоначальный взнос в размере 10% от стоимости квартиры.

В Свердловской области на то, чтобы погасить ипотеку при аналогичных условиях, жителям потребуется 3 года и 3 месяца – при условии, что средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет около 1 372 000 рублей, а ежемесячный доход – в среднем 37 000 рублей.

Меньше всего времени на выплату ипотеки при покупке однокомнатной квартиры потребуется в Челябинской области – 2 года 8 месяцев. На втором месте – Красноярский край, где полностью расплатиться с ипотекой можно за 3 года. Третье место занимает Пермский край: срок выплаты составит 3 года и 3 месяца.

Дольше всего выплачивать ипотеку придется жителям Крыма – чтобы закрыть кредит потребуется 9 лет и 1 месяц. Далее следует Московская область (без учета Москвы), где при наличии среднего по региону ежемесячного дохода в 51 100 рублей, на выплату уйдет 7 лет. Более 6 лет потребуется жителям Краснодарского края и Калининградской области: по 6 лет и 2 месяца и 6 лет и 1 месяц соответственно.

В Москве однокомнатные квартиры на вторичном рынке продаются в 2 раза дороже, чем в целом по России, что сказывается и на сроках погашения ипотеки: 24 года против 10 лет и 6 месяцев. Это при условии, что стоимость однокомнатной квартиры в ноябре 2019 года составляет почти 7 341 000 рублей, а средняя зарплата – 59 000 рублей в месяц.

В отличие от столицы, в Санкт-Петербурге на то, чтобы закрыть вопрос с выплатой ипотеки потребуется в 2 раза меньше времени. В городе, где однокомнатная квартира в среднем стоит чуть более 4 132 500 рублей, а ежемесячный доход в среднем составляет 48 900 рулей, расплатиться с ипотекой удастся за 10 лет.