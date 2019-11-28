В Перми построят новый концертно-спортивный комплекс за 6,7 миллиардов

В Прикамье депутаты заксобрания Прикамья на сегодняшнем заседании включили в перечень объектов капитального строительства новый концертно-спортивный комплекс в Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

Объект будет построен в районе реконструкции железнодорожного вокзала "Пермь 2" рядом с деловым центром "Пермь Сити" и ТПУ "Пермь 2". Строительство планируется вести в два этапа: первый возведение спортивной арены, второй - благоустройство территории. За 2020-21 г. планируется разработать проектно-сметную документацию, а уже в 2022 приступить к строительству. Сдать объект планируется в 2024 г.

Объект будет рассчитан на 10,5 тыс. посадочных мест.

Стоимость инвестпроекта составляет 6,7 млрд руб. Власти края надеются на помощь из федерального бюджета. Финансирование может распределиться таким образом - 73% бюджет РФ, 27% - края.