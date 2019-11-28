14 Сентября 2020
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Происшествия В России
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Экс-глава банка "Советский" получил три года за хищения 1,7 млрд рублей

Бывшего председателя правления банка "Советский" Андрея Карпова приговорили к трем годам колонии общего режима по обвинению в растрате более 1,7 млрд рублей.

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным Генпрокуратуры, в 2013-2015 годах Карпов с председателем совета директоров и председателем кредитного комитета банка, тремя сотрудниками и другими неустановленными лицами выдавал заведомо невозвратные кредиты. Деньги были перечислены на банковские счета подконтрольных организаций.

"Советский" проходил процедуру санации с октября 2015 года. Первоначально его санацией занимался банк "Российский капитал", но в марте 2016 года санатор сменился - им стал Татфондбанк, который через год сам потерял лицензию.

20 февраля 2017 года Банк России утвердил изменения в план участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка "Советский", вновь возложив на агентство функции временной администрации.

В феврале 2018 года ЦБ решил санировать "Советский" через новый механизм - Фонд консолидации банковского сектора.

Отмечалось, что один из старейших в стране банков стал четвертой кредитной организацией, санируемой ЦБ РФ по новой схеме (вслед за банком "Открытие", Бинбанком и Промсвязьбанком).

В июле 2018 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка. В августе того же года "Советский" был признан банкротом.

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Экс-глава банка "Советский" получил три года за хищения 1,7 млрд рублей

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Теги: банк советский, андрей карпов, хищение



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