14 Сентября 2020
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Экономика Приволжский ФО Пермский край
Законодательное собрание Пермского края (2016) | Фото: v-kurse.info

Доходы возросли, дефицит сократился: депутаты Пермского края приняли во втором чтении бюджет

Депутаты заксобрания Пермского края на сегодняшнем заседании во втором окончательном чтении приняли проект бюджета на 2020-2022 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Основные параметры бюджета изменились. Доходы существенно выросли, во многом за счет федеральных средств, и составляют в настоящий момент: на 2020 г. - 129,7 млрд руб., в 2021 - 137 млрд руб., в 2022 - 142,8 млрд руб.

Снизился дефицит, были добавлены новые расходы. Дополнительные средства будут направлены на реализацию нацпроектов, индексацию зарплат бюджетников, проектирование аквапарка.

Были увеличены расходы краевого министерства территориального развития на 34,2 млн рублей ежегодно для повышения заработной платы основному персоналу отрядов противопожарной службы на 11%. Кроме того, принята поправка депутатов о перераспределении средств на приобретение модульных зданий ФАПов и 213 машин скорой помощи. Также заложены средства на проведение краевых фестивалей в объеме 97,7 млн руб.

В 2020 г. расходы составят - 140,7 млрд руб., в 2021 - 150 млрд руб., в 2022 - 156,4 млрд руб.

Планируется, что дефицит краевого бюджета в 2020 г. составит 10,5 млрд руб., в 2021 - 12,8 млрд руб., в 2022 г. - 10,9 млрд руб.

Спикер заксобрания Валерий Сухих отметил, что новый бюджетный тренд – мощная финансовая поддержка территориям края и выразил надежду, что муниципальные образования "почувствуют крепкое плечо регионального бюджета".

В конечном итоге за проект бюджета проголосовали 45 депутатов, еще двое высказались против.

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Доходы возросли, дефицит сократился: депутаты Пермского края приняли во втором чтении бюджет

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Теги: бюджет пермского края 2020, проект, доходы, расходы, дефицит



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