Американский акт по Гонконгу осложнит торговые переговоры с Китаем

Президент США Дональд Трамп в среду подписал Акт о поддержке прав человекка и демократии в Гонконге. Теперь США запрещают поставку в этот город полицейской экипировки, могут вводить санкции против чиновников местной администрации, которых сочтут виновными в нарушении прав человека, а также пересмотреть свои торговые отношения со Специальным административным районом.

Хотя Трамп подчеркнул в документе своё уважение к председателю КНР Си Цзиньпину и китайскому народу, документ встретил гневную отповедь со стороны Пекина.

МИД КНР выразил решительное несогласие, назвав подписание подобного документа вмешательством во внутренние дела Китая и нарушением основных принципов международных отношений.

"Такой акт является отвратительным по своему характеру и раскрывает порочные намерения США саботировать стабильность и процветание Гонконга и подрывать прогресс в национальном возрождении Китая", - цитирует китайских дипломатов Global Times, неофициальное издание КПК.

Закон позволяет американскому руководству вводить выборочные санкции, выгодные в торговом противостоянии с Китаем. Однако, тем самым, может осложниться весь процесс переговоров.