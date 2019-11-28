14 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Аэропорт Гонконга закрылся из-за &quot;забастовки&quot; в главном терминале (2019) | Фото: Накануне.RU

Американский акт по Гонконгу осложнит торговые переговоры с Китаем

Президент США Дональд Трамп в среду подписал Акт о поддержке прав человекка и демократии в Гонконге. Теперь США запрещают поставку в этот город полицейской экипировки, могут вводить санкции против чиновников местной администрации, которых сочтут виновными в нарушении прав человека, а также пересмотреть свои торговые отношения со Специальным административным районом.
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Хотя Трамп подчеркнул в документе своё уважение к председателю КНР Си Цзиньпину и китайскому народу, документ встретил гневную отповедь со стороны Пекина.

МИД КНР выразил решительное несогласие, назвав подписание подобного документа вмешательством во внутренние дела Китая и нарушением основных принципов международных отношений.

"Такой акт является отвратительным по своему характеру и раскрывает порочные намерения США саботировать стабильность и процветание Гонконга и подрывать прогресс в национальном возрождении Китая", - цитирует китайских дипломатов Global Times, неофициальное издание КПК.

Закон позволяет американскому руководству вводить выборочные санкции, выгодные в торговом противостоянии с Китаем. Однако, тем самым, может осложниться весь процесс переговоров.

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Американский акт по Гонконгу осложнит торговые переговоры с Китаем

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Теги: США, Китай, Гонконг



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