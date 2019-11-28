14 Сентября 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
нефть газ буровая вышка месторождение (2007) | Фото: Накануне.ru

Банк "Траст" банкротит нефтяную компанию из ХМАО за долг в $370 миллионов

Банк "Траст" готов обанкротить нефтяную компанию "Руспетро" из-за долга в $370 млн, по которому организация допустила дефолт. Об этом говорится в копии требования о досудебном урегулировании задолженности, с которой ознакомился РБК. Кредиты, которые компания брала в "Открытии" и "Трасте" (сейчас все переданы последнему), надо было вернуть 14 ноября, но этого не случилось.
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Параллельно "Траст" объявил о намерении обратиться в арбитраж с заявлением о банкротстве операционной компании "Руспетро" - "Инга", которой принадлежат лицензии на недропользование.

Напомним, ранее в югорский Арбитраж поступил иск о банкротстве дочернего предприятия "Руспетро" - добывающей компании "Инга". Заявитель - российская "дочка" нефтегазовой сервисной компании "Бейкер Хьюз".

"Руспетро Лимитед" – независимая и инновационная нефтегазодобывающая компания, ориентированная на максимальное наращивание объемов добычи нефти и газа на трех лицензионных участках, расположенных в пределах Красноленинского свода. Компания имеет офисы в Лондоне, Москве, поселке городского типа Талинка в Югре и Ханты-Мансийске. Лицензионные участки, разрабатываемые компанией, занимают площадь в 1,2 тыс. кв. км. Они – часть расположенной в ХМАО нефтеносной структуры, известной как Красноленинский свод.

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Банк "Траст" банкротит нефтяную компанию из ХМАО за долг в $370 миллионов

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Теги: Траст, Руспетро, дефоолт



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