14 Сентября 2020
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Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская (2019) | Фото: donland.ru

Задержана глава минздрава Ростовской области Татьяна Быковская - источник

СМИ сообщили о задержании министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Буковской по подозрению в превышении должностных полномочий.

"Задержана, дело возбуждено по статье 286 УК РФ", - рассказал собеседник ТАСС. Следственные мероприятия проводят сотрудники ФСБ, уточнил собеседник.

По информации источника, Быковская - не единственный фигурант по данному уголовному делу. Следственные мероприятия по местам жительства сотрудников и высокопоставленных должностных лиц Минздрава Ростовской области проводят сотрудники ФСБ.

Быковская работала министром здравоохранения региона с 2004 года.

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Задержана глава минздрава Ростовской области Татьяна Быковская - источник

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Теги: татьяна быковская, превышение должностных полномочий, министерство здравоохранения



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Развитие сюжета:

Ранее 24.01.2020 08:55 Мск Губернатор: Быковская останется главой минздрава Ростовской области до решения суда

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