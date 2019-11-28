Задержана глава минздрава Ростовской области Татьяна Быковская - источник

Быковская работала министром здравоохранения региона с 2004 года.

По информации источника, Быковская - не единственный фигурант по данному уголовному делу. Следственные мероприятия по местам жительства сотрудников и высокопоставленных должностных лиц Минздрава Ростовской области проводят сотрудники ФСБ.

СМИ сообщили о задержании министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Буковской по подозрению в превышении должностных полномочий.





