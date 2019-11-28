В Приморье застрелили казачьего атамана, причиной мог стать конфликт в бизнесе

В селе Барабаш Хасанского района Приморского края застрелили 37-летнего казачьего атамана Игоря Б. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

"На месте происшествия проведен осмотр, изъяты гильзы от патронов, и другие предметы и вещества, имеющие значение для расследования уголовного дела. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к убийству", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Местные СМИ пишут, что у мужчины мог быть бизнес-конфликт с одной из местных криминальных группировок (впрочем, издание "Версия" пишет, что атаман был помощником полиции и неоднократно пресекал работу нелегальных "морских огородов" – браконьерских питомников с трепангом). "ПримаМедиа" и вовсе сообщает следующее: "По предварительной информации агентства, преступление может быть связано с "разборками" в местных криминальных кругах. По одной из версий, убитый был представителем одной из преступных группировок Хасанского района. По другой версии — предпринимателем".