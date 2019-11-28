Депутаты тюменской гордумы приняли бюджет. Не обошлось без скандала

Депутаты тюменской городской думы на сегодняшнем заседании приняли бюджет на 2020-2022 годы. Обсуждение было бурным, по его итогу один из парламентариев покинул зал заседаний, передает корреспондент Накануне.RU.

Объем доходов на 2020 г. равен объему расходов и составляет 33,6 млрд руб. Дефицит не прогнозируется. В структуре доходов налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в сумме 14,4 млрд руб. Поступление из федерального и областного бюджетов - 19,2 млрд руб. В структуре расходов - текущие расходы 26,2 млрд руб., расходы капитального характера - 7,4 млрд руб.

95% расходов бюджета - 31,9 млрд руб. планируется направить на реализацию 20 муниципальных программ. В проекте бюджета предусмотрены новые направления расходов. К ним относятся расходы расходы на возмещение затрат в связи с осуществлением технологического присоединения к сети газораспределения индивидуальных жилых домов, одноэтажных многоквартирных домов, подключенных к системе теплоснабжения в сумме 18,4 млн руб., расходы на возмещение затрат по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых улиц в сумме 14,7 млн руб., расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования в сумме 10 млн руб.

Недовольство условиями формирования бюджета высказал депутат от ЛДПР Дмитрий Елагин, представляющий 22 избирательный округ.

"Сегодня у нас самое важное заседание в этом году. Мы должны принять бюджет города. Экзамен для главы городской администрации, руководителя, безусловно, отвечающего за все и всех. Это документ, по которому мы будем жить целый год. В нем должны быть отражены все основные потребности и пожелания граждан Тюмени. Процесс формирования бюджета сегодня совершенно закрытый и непрозрачный. Нужно делать депутатские фонды по примеру областной думы. У каждого городского депутата должна быть возможность реализовывать наказы своих избирателей без пресмыкания перед городскими чиновниками", - заявил он.

По словам Елагина, администрация обязана обсуждать планирование бюджета с каждым депутатом, и он заявил, что мэрия не вела с ним совместную работу.

"Когда ничего не делается, ни копейки не выделяется в район из года в год, запросы депутата игнорируются, это наводит на печальные мысли. Я совершенно не понимаю, почему городская администрация заняла такую принципиальную позицию. 95% обращений я выполняю своими силами. Разве это нормально? Зачем нам тогда нужна городская администрация? Треть моих наказов просто вычеркнули росчерком пера", - высказался парламентарий, заявив, что администрация не оправдывает доверия. После этого парламентарий заявил, что отказывается принимать такой бюджет и демонстративно покинул зал до окончания обсуждений.

Присутствующий на заседании глава города Руслан Кухарук с критикой не согласился и отметил, что открыт для всех - каждый депутат может внести свои пожелания и предложения.

В итоге 30 депутатов проголосовали за бюджет. Трое воздержались.