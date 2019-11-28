Русский язык теряет позиции: со времен распада СССР число изучающих его упало вдвое

Примерно в два раза – с 74,6 млн до 38,2 млн человек – упало с начала 90-х годов количество изучающих русский язык. А если не учитывать страны бывшего СССР, то цифра еще плачевнее: в мире в постсоветский период число изучающих русский упало с 20 млн до чуть более 1 млн человек. Это данные доклада Центра социологических исследований (ФГАНУ "Социоцентр" Минобрнауки), на них ссылается РБК.

Русский язык сейчас занимает десятое место в мире по распространению, его используют в 27 странах, говорится в документе.

Меньше стали владеть русским языком преимущественно в Восточной Европе и на Балканах, там к 2015 году осталось 8 млн русскоговорящих против 38 млн в 1990 году. В странах бывшего СССР также произошло снижение с 119,5 млн до 82,5 млн говорящих на русском. При этом выросло число владеющих русским языком в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии — с 1,2 млн до 4 млн.