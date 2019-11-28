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Экономика В России
Валентина Матвиенко (2018) | Фото: пресс-служба Совета Федерации

Глава Совфеда призвала сократить налоги для малого и среднего бизнеса

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за корректировку фискальной политики в отношении малого и среднего предпринимательства.

"Я бы малый и средний бизнес, если бы не вообще вывела в безналоговый режим, то по крайней мере существенно бы сокращала налоговую нагрузку", — глава Совфеда.

По ее словам, дела у предпринимателей обстоят не лучшим образом. При этом, если и браться за изменение налоговых правил, то действовать нужно разумно и взвешенно. В будущем эти решения отразятся на деловом и инвестиционном климате России, отметила Матвиенко, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, малый и средний бизнес в России приблизился к состоянию стагнации.

Как говорится в исследовании Промсвязьбанка, "Опоры России" и Magram Market Research, индекс деловой активности малых и средних предприятий снизился с 52 до 50,9 пункта в первом и втором кварталах 2019 года.

При этом в сфере услуг произошел рост — с 50,8 до 52,9 пункта, а в производстве - самое существенное падение — с 53,9 до 49,4 пункта.

Эксперты считают, что причина в налоговой нагрузке на экономику в целом.

Индекс RSBI отражает настроения предпринимателей в торговле, производстве и сфере услуг.

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Глава Совфеда призвала сократить налоги для малого и среднего бизнеса

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Теги: Совфед, налоги, бизнес



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