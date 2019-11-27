14 Сентября 2020
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Владимир Путин на открытии трассы М-11 (2019) | Фото: vesti.ru

Путин призвал людей "не зацикливаться на Украине"

Президент России Владимир Путин на встрече с жителями Санкт-Петербурга призвал людей не зацикливаться на украинской проблематике, сообщает ТАСС.

Такое заявление глава государства сделал после открытия памятника писателю Даниилу Гранину, во время общения с одним из местных жителей. Как сообщает издание, один из горожан активно излагал президенту свои мысли по ряду вопросов, в том числе по Украине. Президент в ответ на это заявил: "Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать".

В культурной столице глава государства поучаствовал в нескольких мероприятиях. В частности, он посетил офис новой трассы в Санкт-Петербурге а также прокатился по ней на лимузине Aurus.

Для автодороги по результатам голосования выбрано название "Нева". Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом глава государства сообщил в ходе беседы со строителями.

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Путин призвал людей "не зацикливаться на Украине"

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Теги: Путин, Украина



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