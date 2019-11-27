Петиция об увольнении ректора СПбГУ Кропачева должна дать толчок к отстранению Богданова в Герцена

Гражданская позиция молодежи Петербурга поставила под вопрос дальнейшую работу главы Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николая Кропачева в вузе, который годами игнорировал факты харассмента в учебном учреждении. На фоне защитного движения в СПбГУ в неловком положении оказался ректор РГПУ имени Герцена Сергей Богданов, занявший пассивную позицию в скандале с домогательствами Бориса Вишневского.

Петицию на портале Change.org об отстранении руководства СПбГУ и привлечении к ответственности после убийства историком вуза Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко подписало свыше 91,5 тысячи человек. Авторы публичного требования считают правильным уволить ректора учебного учреждения Николая Кропачева.

Молодежь Петербурга и другие жители города активно проявляют гражданскую позицию и критикуют Кропачева за сокрытие на протяжении долгих лет фактов насилия и харассмента со стороны преподавателей по отношению к студенткам, вскрывшихся в многочисленных интервью бывших выпускниц после убийства Анастасии Ещенко.

Telegram-канал «Футляр от виолончели» опубликовал сведения, объясняющие покрывательство неэтичного поведения ректором СПбГУ. Сам Кропачев якобы состоит в отношениях с аспиранткой Натальей Шатихиной, которую сам же и устроил на кафедру уголовного права.

Гражданская позиция студентов и горожан привела к результатам, заставив вуз реагировать на мнение граждан. Ранее СМИ уже сообщали о проведении на юридическом факультете заседания комиссии по этике, после которого уволился профессор Андрей Поляков, замешанный во внеучебных отношениях со студентками. Учащиеся юрфака в беседе с журналистами «Открытых медиа» рассказывали, что Поляков – не единственный педагог, который понес ответственность за неэтичное поведение. Учитывая реакцию руководства университета, можно предположить, что и петиция приведет к исполнению требований.

Молчание в Герцена

В РГПУ имени Герцена сложилась похожая ситуация. Обнаружился преподаватель, вполне возможно, замешанный в сексуальных контактах со студентками учебного учреждения – депутат ЗакСа Борис Вишневский. Однако на эту проблему должного внимания не обращают, считая его политизированным с подачи самого парламентария, оппозиционных политиков и СМИ. По неясным причинам петиция с требованием проверить депутата не набирает столько же голосов. С момента публикации на Change.org ее поддержал всего 631 человек.

Однако положение, по сути, идентичное. Вишневский, как и Поляков или Кропачев – работник вуза, замешанный в неэтичных и внеучебных отношениях. Студентки также страдают, как и в СПбГУ, получая зачеты и оценки под давлением, принуждением к половым контактам. При этом руководство также замалчивает инциденты, пытаясь скрыть факты харассмента. Ректор РГПУ имени Герцена Сергей Богданов занял пассивную позицию. После освещения скандала в СМИ, учебное учреждение отделалось сообщением пресс-службы, в котором говорилось о проверке сообщений изданий и возможности студентов прийти на разговор для сообщения об известных фактах домогательств. Но, согласно информации СМИ, ректор Богданов не дает ход проверкам, а учащихся заставляют молчать. Не потому ли, что действует из обычной солидарности, так как ранее был проректором и деканом СПбГУ?

Жители и студенты Петербурга должны проявить сознательность для защиты студенток РГПУ имени Герцена, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Необходимо подписать петицию и привлечь внимание правоохранительных органов. Если Вишневский виноват – он должен быть уволен, равно как и руководство вуза за укрывательство.

Напомним, Борис Вишневский стал фигурантом секс-скандала после публикации в СМИ двух писем от лица бывших выпускниц СПБГУ – Кристины и Алины. Девушки рассказали о домогательствах депутата. Позднее издание «Народные Новости» опубликовало видеоинтервью с Кристиной, в котором бывшая студентка подробно рассказала о харассменте со стороны политика. Несмотря на имеющиеся доказательства, сам Вишневский свою вину не признает и считает скандал местью за его политическую деятельность в Санкт-Петербурге.