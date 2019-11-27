Петиция об увольнении ректора СПбГУ Кропачева должна дать толчок к отстранению Богданова в Герцена

13 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика
скрин, соцсети, спбгу, вишневский (2019) | Фото:скрин, соцсети

Петиция об увольнении ректора СПбГУ Кропачева должна дать толчок к отстранению Богданова в Герцена

Гражданская позиция молодежи Петербурга поставила под вопрос дальнейшую работу главы Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николая Кропачева в вузе, который годами игнорировал факты харассмента в учебном учреждении. На фоне защитного движения в СПбГУ в неловком положении оказался ректор РГПУ имени Герцена Сергей Богданов, занявший пассивную позицию в скандале с домогательствами Бориса Вишневского.

Петицию на портале Change.org об отстранении руководства СПбГУ и привлечении к ответственности после убийства историком вуза Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко подписало свыше 91,5 тысячи человек. Авторы публичного требования считают правильным уволить ректора учебного учреждения Николая Кропачева.

скрин, соцсети, спбгу(2019)|Фото:соцсети, скрин

Молодежь Петербурга и другие жители города активно проявляют гражданскую позицию и критикуют Кропачева за сокрытие на протяжении долгих лет фактов насилия и харассмента со стороны преподавателей по отношению к студенткам, вскрывшихся в многочисленных интервью бывших выпускниц после убийства Анастасии Ещенко.

Telegram-канал «Футляр от виолончели» опубликовал сведения, объясняющие покрывательство неэтичного поведения ректором СПбГУ. Сам Кропачев якобы состоит в отношениях с аспиранткой Натальей Шатихиной, которую сам же и устроил на кафедру уголовного права.

футляр от виолончели, скрин, спбгу(2019)|Фото:https://t.me/rospres

Гражданская позиция студентов и горожан привела к результатам, заставив вуз реагировать на мнение граждан. Ранее СМИ уже сообщали о проведении на юридическом факультете заседания комиссии по этике, после которого уволился профессор Андрей Поляков, замешанный во внеучебных отношениях со студентками. Учащиеся юрфака в беседе с журналистами «Открытых медиа» рассказывали, что Поляков – не единственный педагог, который понес ответственность за неэтичное поведение. Учитывая реакцию руководства университета, можно предположить, что и петиция приведет к исполнению требований.

Молчание в Герцена

В РГПУ имени Герцена сложилась похожая ситуация. Обнаружился преподаватель, вполне возможно, замешанный в сексуальных контактах со студентками учебного учреждения – депутат ЗакСа Борис Вишневский. Однако на эту проблему должного внимания не обращают, считая его политизированным с подачи самого парламентария, оппозиционных политиков и СМИ. По неясным причинам петиция с требованием проверить депутата не набирает столько же голосов. С момента публикации на Change.org ее поддержал всего 631 человек.

скрин, соцсети, спбгу, вишневский(2019)|Фото:скрин, соцсети

Однако положение, по сути, идентичное. Вишневский, как и Поляков или Кропачев – работник вуза, замешанный в неэтичных и внеучебных отношениях. Студентки также страдают, как и в СПбГУ, получая зачеты и оценки под давлением, принуждением к половым контактам. При этом руководство также замалчивает инциденты, пытаясь скрыть факты харассмента. Ректор РГПУ имени Герцена Сергей Богданов занял пассивную позицию. После освещения скандала в СМИ, учебное учреждение отделалось сообщением пресс-службы, в котором говорилось о проверке сообщений изданий и возможности студентов прийти на разговор для сообщения об известных фактах домогательств. Но, согласно информации СМИ, ректор Богданов не дает ход проверкам, а учащихся заставляют молчать. Не потому ли, что действует из обычной солидарности, так как ранее был проректором и деканом СПбГУ?

Жители и студенты Петербурга должны проявить сознательность для защиты студенток РГПУ имени Герцена, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Необходимо подписать петицию и привлечь внимание правоохранительных органов. Если Вишневский виноват – он должен быть уволен, равно как и руководство вуза за укрывательство.

Напомним, Борис Вишневский стал фигурантом секс-скандала после публикации в СМИ двух писем от лица бывших выпускниц СПБГУ – Кристины и Алины. Девушки рассказали о домогательствах депутата. Позднее издание «Народные Новости» опубликовало видеоинтервью с Кристиной, в котором бывшая студентка подробно рассказала о харассменте со стороны политика. Несмотря на имеющиеся доказательства, сам Вишневский свою вину не признает и считает скандал местью за его политическую деятельность в Санкт-Петербурге.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Петиция об увольнении ректора СПбГУ Кропачева должна дать толчок к отстранению Богданова в Герцена

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: харассмент, вишневский, доцент-расчленитель, спбгу, кропачев, герцена, петиции, олег соколов, ректор богданов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети