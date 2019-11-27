"Вопрос закрыт". Губернатор Шумков прокомментировал заявления некоторых "экспертов" о добыче урана в Зауралье

Глава Зауралья Вадим Шумков прокомментировал заявления малочисленной группы жителей Курганской области, которые называют себя "антиуранщиками" и выступают против разработки урановых месторождений.

Шумков в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети "Вконтакте" отметил, что вопросов по добыче урана ему поступило около 20. По мнению губернатора, сырье, которое добывают в регионе - это ядерный щит России.

"Прямо урановый шлейф навис над Курганской областью. Я много общался с экспертами и представителями госкорпорации "Росатом". А "Росатом" - это что? Это госкорпорация, то есть, по сути, это государство. Если не добывать сырье, то нам нечем будет защищаться, и это вопрос безопасности", - сказал Шумков.

Он отметил, что в мире сегодня есть три способа добычи урана - это карьерный, подземный и скважинный. В Курганской области как раз применяется последний - методом подземного выщелачивания.

"Во многих странах мира добывают уран. Это Швеция, Канада, Швейцария, и они это делают еще на меньших глубинах, чем в Курганской области. Говорят, что кто-то от этого заболеет или умрет. Тогда давайте замерять радиационный фон", - заявил губернатор.

Глава региона отметил, что в декабре этого года состоится "круглый стол" по добыче урана. Шумков пригласил на него всех желающих, чтобы "без криков" и лишней болтовни обсудить все волнующие проблемы этой отрасли.

Губернатор также отметил, что если обсуждения будет недостаточно, то власти региона готовы организовать выезд на месторождения с целью замерить радиационный фон. Он также отметил, что его предки жили на курганской земле 350 лет.

"Я их знаю поименно. Я - губернатор. Я заинтересован в том, чтобы на этой земле было безопасно. Почему же я должен дать кому-то отравить эту территорию? Вопрос закрыт", - отрезал Шумков.

Напомним, на территории Курганской области планируется добыча урана методом подземного выщелачивания на месторождении Добровольное. Активисты-"антиуранщики", которые по непонятным причинам считают себя экспертами в области добычи урана, полагают, что этот процесс представляет потенциальную угрозу загрязнения природных вод и опасность для здоровья населения Зауралья. Однако активистов - очень малое количество - всего несколько десятков человек, подавляющее же большинство жителей региона считают, что добыча урана в регионе - это новые рабочие места и улучшение состояния экономики Курганской области.