13 Сентября 2020
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инопланетянин нло уфо гуманоид (2008) | Фото: mylivepage.com

"Терминатор телепортнулся": ямальцы обсуждают странную вспышку в небе возле Ноябрьска

Ямальцы активно обсуждают яркую вспышку, которая была зафиксирована вечером 26 ноября, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеоролик очевидцы произошедшего опубликовали в группе "Происшествия Ноябрьск" социальной сети "ВКонтакте". Запись видеоролика была сделана по пути на дальнее СМП.

В комментариях люди высказали свои мнения о том, что это могло быть. Помимо версии "НЛО" высказывались предположения о том, что это была молния, метеорит, многие ямальцы посчитали вспышку коротким замыканием. Были и оригинальные версии: "фиксики в микроволновку полезли", "терминатор из будущего телепортнулся", "Антон устанавливал новые розетки в гараже, не получилось, не срослось", "кто-то на зажигалку пукнул".

Также часть пользователей сообщили, что в домах моргнул свет. Было высказано предположение, что работы с электричеством проводило РЖД.

В городском управлении по делам ГО и ЧС отметили, что никаких обращений по поводу аварии не было. В Единой диспетчерской службе также сообщили, что никто на предмет аварийных отключений не обращался.

Добавим, что на этой неделе уральцы также смогут понаблюдать за полетом спутников Илона Маска.

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"Терминатор телепортнулся": ямальцы обсуждают странную вспышку в небе возле Ноябрьска

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Теги: НЛО, вспышка



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