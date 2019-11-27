В Новосибирске разыскивают банду подростков, которая избивает детей
Следователи проверяют сообщения о том, что в Новосибирске группа подростков нападает на несовершеннолетних.
Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по области, компания орудует на территории Калининского района города.
Ранее в Сети появилась информация о том, что "банда неизвестных подростков" терроризирует школьников и вымогает у младших детей деньги.
Ранее в Челябинске трое подростковбыли осуждены за ограбление салона сотовой связи. Суд приговорил их к двум годам условно. Инцидент произошел в марте текущего года. Подросткам 15 и 14 лет.