В Новосибирске разыскивают банду подростков, которая избивает детей

Следователи проверяют сообщения о том, что в Новосибирске группа подростков нападает на несовершеннолетних.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по области, компания орудует на территории Калининского района города.

Ранее в Сети появилась информация о том, что "банда неизвестных подростков" терроризирует школьников и вымогает у младших детей деньги.

Ранее в Челябинске трое подростковбыли осуждены за ограбление салона сотовой связи. Суд приговорил их к двум годам условно. Инцидент произошел в марте текущего года. Подросткам 15 и 14 лет.