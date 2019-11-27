В Челябинске заработал новый терминал аэропорта, который уже стал российским мемом

27 ноября новый пассажирский терминал аэропорта "Игорь Курчатов" принял первых авиапассажиров. Все российские рейсы и пассажиры с сегодняшнего дня будут прибывать и улетать из здания нового пассажирского терминала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

"Здесь есть четыре телетрапа, которые особенно ждали челябинцы и гости города, условия для приема и обслуживания маломобильных пассажиров, просторная комната (а вернее, целая мини-гостиница) матери и ребенка, лифты и эскалаторы. Внутри терминала расположилась историческая экспозиция, посвященная жизни и работе создателя ядерного щита России Игоря Курчатова", - рассказали в пресс-службе.

Пропускная способность нового терминала – 900 человек в час, он рассчитан на обслуживание до 2 млн пассажиров в год. По словам генерального директора "Челябинское авиапредприятие" Андрея Осипова, пока работа терминала будет вестись в тестовом режиме, на территории объекта рабочие заканчивают монтаж отдельных элементов и т.д. По ранее звучавшим планам, торжественное открытие нового здания произойдет ближе к Новому году.

Добавим, что владельцем челябинского аэропорта выступает холдинг "Новапорт", возведение нового здания терминала для внутренних авиаперевозок рассматривалось как часть подготовки Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

Напомним, увековечивание аэропорта в честь Игоря Курчатова вызвало широкий отклик в Сети, так как поначалу на здании красовались лишь буквы имени, "аэропорт Игорь" за короткое время сумел стать российским мемом.