В МИД предложили распространить действие "закона Димы Яковлева" на все страны

В МИД РФ предлагают распространить действие так называемого закона Димы Яковлева не только на граждан США, но и на представителей других стран, где нарушаются права россиян.

Замдиректора консульского департамента Руслан Голубовский призвал подумать над тем, чтобы сделать закон более универсальным, пишет "Интерфакс".

Напомним, "закон Димы Яковлева" вступил в силу 1 января 2013 года, он запрещает гражданам США усыновление российских сирот. Поводом к этому послужила гибель в 2008 году году мальчика, усыновленного американцами из штата Вирджиния. Обсуждение и принятие закона состоялось на фоне введения Вашингтоном "списка Магнитского".

Закон также предполагает целый ряд мер в отношении американцев, совершивших преступления в отношении россиян или причастных к таким преступлениям.