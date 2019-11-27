Власти Нефтеюганска и владельцы кооперативов не смогли договориться о "гаражном налоге"

В Нефтеюганске местные чиновники и владельцы гаражей не смогли договориться по вопросу 25-кратного роста налога на землю под гаражами. Стороны обвиняют друг друга в неумении и нежелании слышать, передает корреспондент Накануне.RU.

26 ноября в большом сессионном зале городской мэрии прошла встреча с участием главы города Сергея Дегтярева, представителей администрации и гаражных кооперативов. Темой обсуждения стало решение о резком росте налоговой ставки с 0,04% до 1%.

"Почему в Нижневартовске, прежде чем поднять налог на землю, там собрались все председатели, обсудили этот вопрос, составили план-сетку о поэтапном повышении? Почему там мэр идет на это и согласует это, а вы взяли и единолично приняли это решение?" - поинтересовался активист, представитель местного гаражного кооператива "Строитель" Тимур Аскеров.

"Я ни одного решения единолично не принимаю. Данное решение обсуждалось и на комиссиях, и на комитетах, и общественники обсуждали и на думе. Думское решение было принято. На сегодняшний день мы не выше в среднем по округу, по принятым размерам [по размеру налоговой ставки - примеч.]. Мы отменили льготу, которая необоснованно была огромное количество лет. С 2009 года. У вас было время привести все документы в порядок. Вам было удобно иметь льготу, но вы поймите любая льгота должна быть обоснована. С нас округ спрашивает, чем обоснована ваша льгота. Вы поймите, я вас прошу - помогите мне обосновать вашу льготу", - парировал мэр.

Для того, чтобы обосновать льготу, от владельцев гаражей, по словам градоначальника, требовалось провести ревизию, поскольку владельцы некоторых гаражных кооперативов используют земельные участки не по назначению: ведут предпринимательскую деятельность, с которой не уплачивают налоги. Также на заседании говорилось и о переоценке земельных участков, которая должна повлиять на размер налога. Переоценка может произойти в 2021 г., а в 2022 г. возможно снижение налога.

Обсуждение длилось около часа - но прийти к какому-либо общему решению ее участникам не удалось - представители гаражных кооперативов демонстративно покинули зал, заявив о недоверии к городским властям и пригрозив новыми акциями протеста.

Отметим, что ранее в городе уже проходили митинги. В мае участниками протестной акции стали более 280 человек. Организатором мероприятия стала партия КПРФ. Коммунисты потребовали отменить решение гордумы в части размеров ставки налога на земельные участки, предназначенные для гаражей, а также определить границы всех гаражных кооперативов в городе и поставить их на кадастровый учет.

"В случае неисполнения данных требований оставляем за собой право инициировать городской референдум, вопросы которого могут коснуться не только налога. Слуги, которые нас же грабят, народу не нужны!" - говорится в резолюции, которая была принята по итогам митинга.

В сентябре прошел еще один митинг, на котором сторонники КПРФ уже потребовали отставки мэра Нефтеюганска, заявив, что власти так и не услышали народ.

Первый секретарь КПРФ Югры Алексей Савинцев в беседе с корреспондентом Накануне.RU отметил, что тема для города является актуальной.

"Явной подвижки в решении этого вопроса не было. Было затягивание. Власти не готовы решать проблемы населения. Конструктивного диалога так и не произошло. Глава города перекладывает вину на депутатов, но инициатива, которую утвердили депутаты - исходила от главы. Вопрос с референдумом не снимается. Пикеты и митинги будут продолжены. Однако любой митинг имеет определенный цикл активности. Сейчас близятся новогодние праздники и людям будет не до того. Впрочем, власти это выгодно. Помните, как пенсионный возраст подняли во время Чемпионата мира по футболу", - заявил Алексей Савинцев, добавив, что по итогам протестных мероприятий у партии КПРФ прибавилось сторонников, поскольку люди увидели, что только коммунисты пытаются решить проблему.

В свою очередь мэр города Сергей Дегтярев заявил, что "громче всех возмущаются те граждане, у которых в гаражных кооперативах ничего от гаражного кооператива не осталось": там открываются мастерские, магазины, в некоторых гаражах даже допускают проживание людей, что запрещено. Более того, в кооперативе "Жилстрой" произошел пожар со смертельным исходом: человек в двух больших гаражных боксах организовал хранение нефтепродуктов.

"Забудьте эту фразу: "повышение налога на гаражи". Никаких повышений не происходит. Год назад мы частично снизили льготу, которая предоставлялась по оплате земельных участков. На сегодняшний день льгота предоставлена, но не в том размере, в котором была. Муниципалитет является дотационным. Любая льгота, которая предоставляется территории, должна быть обоснована, из чего-то вытекать. Кроме того, муниципалитет обязан управлять земельными участками и знать, что на них происходит. 23 сентября мы проводили встречу с представителями гаражных кооперативов, договорились о проведении ревизии, чтобы доказать обоснованность льгот. Только три гаражных кооператива из 64 сделали ревизию. Остальные сказали, что не будут делать. Если ты хочешь, чтобы для тебя власть все делала, а ты ничего не хочешь делать и только посылать ее, ну... это проблема, которую ты сам себе организуешь. Зачем выполнять решения, которые сами приняли, если можно выйти на площадь и начать митинговать? Это же самое простое!" - подчеркнул Дегтярев, добавив, что на сегодняшний день из 22 муниципалитетов по размеру ставки Нефтеюганск занимает второе место с конца.

Напомним, в Нефтеюганске 64 гаражных кооператива. Численность некоторых из них достигает 750 гаражей. Ранее сообщалось, что существует целый ряд проблем, которые создают дополнительную нагрузку на владельцев гаражей. В частности, это завышенная кадастровая стоимость земельных участков, а также то, что некоторые земли гаражных кооперативов не имеют координат границ и не находятся на кадастровом учете.