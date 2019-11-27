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общественная палата Пермского края (2014) | Фото: общественная палата Пермского края

Максим Решетников утвердил часть состава краевой общественной палаты

Губернатор Пермского края Максим Решетников утвердил часть состава общественной палаты края, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на портале правовой информации. В список вошли 12 человек, представители различных сфер деятельности, в том числе руководитель Дмитрий Красильников, директор баскетбольного клуба "Парма" Александр Башминов, главврач пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов, активист Михаил Мухин, руководитель компании "Астин" Михаил Борисов, гендиректор компании "Меридиан" Алексей Филиппов, исполнительный директор "Протон-ПМ" Дмитрий Щенятский, замгендиректора "Промобот" Олег Кивокурцев, председатель Совета Ассоциации развития КВН Прикамья Ямур Гильмутдинов, экс-председатель краевого суда Владимир Вельянинов, начальник суворовского училища Николай Братухин, директор "Центра развития одаренности" Павел Шевченко.

Отметим, что в этом году палата формируется по новому принципу: 12 человек утверждают губернатор и заксобрание, остальные 12 выбираются на конференции. Ранее большая часть ее состава (24 человека) избиралась на краевой конференции

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Максим Решетников утвердил часть состава краевой общественной палаты

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Теги: Максим Решетников, общественная палата



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