Антимонопольщики предотвратили незаконную приватизацию электросетей Губахи

В Губахе предотвращена незаконная приватизация городских электросетей – ее пресекли антимонопольщики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления ФАС.

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В управление ФАС Прикамья поступила жалоба на действия Комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Губахи во время участия в торгах по продаже муниципальных электрических сетей. Аукцион стартовал 25 октября, заявки принимали до 20 ноября, торги были назначены на 26 ноября. 7 ноября управление остановило их из-за поступившей жалобы.

По мнению заявителя, электросетевой комплекс города невозможно продать – в момент сделки предприятие, в уставном капитале которого были сети, не прошло приватизацию и регистрацию в ЕГРЮЛ. Кроме того, заявитель не исключил, что цена предмета соглашения могла не соответствовать его реальной стоимости. Возможно, ее занизили. Организатор торгов – Комитет по управлению муниципальным имуществом – с доводами жалобы не согласился, он настаивал на законности своих действий.

Управление признало жалобу обоснованной и вынесло администрации Губахи предостережение, найдя в таком поведении мэрии нарушение Закона о приватизации. Дело в том, что во время торгов электросети принадлежали муниципальному предприятию "Губахинские городские электрические сети". Продавали же их так, будто они принадлежали ООО "Губахинские городские электрические сети", не имеющему государственной регистрации в ЕГРЮЛ. По сути, мэрия торговала несуществующим объектом приватизации.

Приватизация имущественных комплексов унитарных предприятий возможна только в случае преобразования этих предприятий в ООО или АО. В соответствии с представленными в УФАС документами, законную процедуру гордума предусматривала в прогнозном плане приватизации ещё в апреле 2019 г., однако дело не довели до ума, отметили в управлении ФАС. В итоге на торгах оказалось имущество унитарного предприятия, а не ООО, как предполагалось. Организатор аукциона этого и не отрицал. По мнению комитета, общество с ограниченной ответственностью появится через преобразование в него МУПа позже.

"Единственная цель приватизации имущества – отчуждение из муниципальной собственности электросетевого комплекса, закрепленного за МУП "Губахинские городские электрические сети", и получение взамен денежного эквивалента стоимости данного имущества. Администрация Губахи злоупотребила правом, чтобы обойти ограничения, установленные Законом о приватизации", - сказала начальник отдела органов власти и процедур торгов Анастасия Белова.

Спорные торги признаны незаконными. Администрации Губахи вынесено предостережение о недопустимости нарушений закона. Должностному лицу, утвердившему документы о проведении торгов, грозит штраф до 10 тысяч рублей. Материалы жалобы попадут в краевую прокуратуру. Известно, что 22 ноября, в день получения решения УФАС, комитет отменил торги по продаже городских электрических сетей.